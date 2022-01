Ceará registra chuvas com mais de 100 mm nesta quinta-feira, 6

Pelo menos quatro municípios do Ceará registraram mais de 100 mm de chuva de quarta-feira, 5, até a manhã desta quinta-feira, 6. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) são eles: Iracema (125 mm), Tauá (120 mm), Amontada (105 mm) e Viçosa do Ceará (102) mm.

Os dados da Fundação indicam que 115 municípios tiveram precipitações, com chuvas em todas as regiões do Estado. As principais chuvas foram computadas na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns e na região Jaguaribana.

Em Tauá, que teve a segunda maior chuva do dia, moradores registraram a passagem da água para o açude Santa Tereza. O grande fluxo de água indo para o reservatório chamou atenção nesta manhã. O açude não chegou a sangrar, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).



Previsão do tempo

Nesta quinta-feira, a previsão é de céu nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuvas em todo o Estado. As áreas mais propícias para as chuvas são o Maciço de Baturité e a região Jaguaribana.

Já na sexta-feira, 7, as regiões Jaguaribana, do Maciço de Baturité e do Sertão Central e Inhamuns tem baixa possibilidade de chuva. Nas demais, alta possibilidade de chuva. No sábado, 7, a baixa possibilidade de chuva é prevista para todas as regiões.



