Acidente entre dois veículos em Morrinhos deixa vítima fatal

Na noite desse sábado, 1º, um acidente na Rodovia CE 402, nas proximidades do “triângulo do Morrinhos”, 206 km de distância de Fortaleza, envolvendo dois veículos, um pálio vermelho e um eco sport preto, ocasionou a morte de uma pessoa e deixou quatro feridos.

Após o incidente, a 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (5ªCia/3ºBBM), sediada em Itapipoca, foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sediado em Sobral, para atender a ocorrência.



No resgate das vítimas do palio, o condutor do veículo estava preso às ferragens e acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito no local. Uma mulher 41 anos teve apenas fraturas nos membros inferiores e uma criança, 12 anos, foi resgatada com traumatismo cranioencefálico.

As duas vítimas do veículo eco sport foram resgatadas apenas com ferimentos leves. O transporte era conduzido por um homem de 30 anos, que teve uma lesão na perna. Todas as vítimas resgatadas foram conduzidas ao Hospital da Cidade de Marco, por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).







