Volta do feriadão tem trânsito intenso e pontos de lentidão nas rodovias do Ceará

Motoristas encontram trânsito intenso nas rodovias estaduais do Ceará na volta para casa após o feriadão de ano novo. Desde a tarde deste domingo, 2, os maiores pontos de lentidão são registrados na CE-040 e CE-085, que liga Fortaleza a cidades do Litoral e do Interior do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), mesmo com o movimento atípico, não houve registro de grandes congestionamentos até o começo da noite.



O órgão ainda informou que durante o fim de semana não foram realizadas interdições ou bloqueios parciais em nenhuma rodovia do Estado. Também não houve relatos de acidentes graves. O balanço com os números consolidados dos quatro dias da operação réveillon (30 de dezembro a 2 de janeiro) serão divulgados nesta segunda-feira, 3 , pela PRE.

Sobre o assunto Fluxo de veículos tem redução de 11% na última semana de 2021

Motorista já encontra pontos de lentidão nas estradas do litoral de SP

AMC: alagamentos na Capital exigiram controle de tráfego no Centro e Mondubim

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diferente dos anos anteriores, quando as rodovias costumavam registrar pontos de lentidão especialmente no fim da tarde, desta vez os motoristas adiantaram o retorno às suas cidades devido ao clima ameno e céu nublado, após as chuvas que banharam o Ceará desde a madrugada deste domingo. Na CE-085, que dá acesso ao município de Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste, o trânsito estava praticamente parado por volta das 18 horas, segundo informações enviadas por leitores.

Já na CE-040, mesmo com uma longa fila de veículos na maior parte do dia, os motoristas não tiveram muita dor de cabeça para seguir o trajeto. Embora lento, o trânsito fluía com relativa normalidade. A rodovia é a principal faixa de acesso para os municípios da costa litorânea do Estado que costumam ser os mais frequentados nesta época do ano, a exemplo de Morro Branco, Canoa Quebrada e Majorlândia, que concentram praias paradisíacas e atraem grande número de visitantes na alta estação, período de férias escolares que se estende até fevereiro.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags