Mais de 100 municípios do Ceará registram chuvas; Barro teve 121,4 mm

109 municípios cearenses registraram chuvas entre a noite desta quinta-feira, 30, e a tarde de sexta-feira, 31. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), não choveu em apenas cinco das 114 cidades.

A maior precipitação foi registrada em Barro, que chegou a 121.4mm. Outros lugares com números altos foram: Aurora, com 115mm; Juazeiro do Norte, com 103mm; Senador Pompeu, com 102.2mm; Missão Velha, com 92mm; e Barbalha, com 90mm.

Já Meruoca teve 86mm; Uruburetama, 85mm; Acaraú, 78mm; e São Benedito, 74.6mm. Apesar do tempo permanecer nublado durante a sexta-feira, Fortaleza registrou somente 3.8mm de chuva. Os dados foram atualizados pela última vez às 15h50min.

Na quinta-feira, 30, a Funceme havia informado que os últimos dias do ano deveriam apresentar condições de chuva para todas as macrorregiões do Ceará.

Segundo o órgão, o dia 31 seria marcado por chuvas ao longo do dia na região Central, Sul e Oeste do Estado. Na faixa litorânea, a previsão é de que haja precipitações durante a noite do Réveillon.



