Ceará tem previsão de 40% a 70% para ocorrência de chuvas neste Réveillon

Cenário para esta quinta-feira, 30, até o sábado, 1º, segue com previsão de 40% a 70% para ocorrência chuvas no Ceará. Para hoje, a expectativa é de céu variando entre nublado a parcialmente nublado em todas as regiões, com alta probabilidade de chuvas em praticamente todo o Estado. O destaque, de acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), fica para as macrorregiões da Ibiapaba e do Litoral Norte.

Para a sexta-feira, 31, as previsões seguem favoráveis para todas as macrorregiões, com céu variando entre nublado e parcialmente nublado e com alta possibilidade de chuvas. De acordo com o meteorologista Vinícius Oliveira, os litorais de Fortaleza, do Pecém e Norte, além do Maciço de Baturité, as chuvas devem se concentrar pela madrugada e manhã, retornando no período da noite. "Nas demais regiões do Estado, a tendência é de precipitações ao longo do dia", afirmou.

No primeiro dia do ano, a Funceme informa ainda que o céu continuará variando entre nublado e parcialmente nublado no Ceará com previsão de alta possibilidade de chuvas novamente. "Na região litorânea, as chuvas previstas deverão acontecer principalmente pela madrugada e manhã. E nas demais regiões, ao longo do dia", detalha Vinícius.

As chuvas previstas são resultado de áreas de instabilidade e efeitos locais, como temperatura, relevo umidade. "O indicativo de alta possibilidade significa que há entre 40% e 70% de probabilidade de ocorrer precipitações nas áreas indicadas", detalha o meteorologista. A Funceme fará plantão neste fim de ano, atualizando as previsões do tempo em todo o Estado.

