Casos de dengue no Ceará crescem 52% em 2021

O Ceará teve aumento expressivo de incidência das arboviroses urbanas (dengue, zika e chikungunya) em relação a 2020. A alta é puxada pelos diagnósticos de dengue, que cresceram 52%. De acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), em todo o ano passado foram 20.653 casos de dengue entre os cearenses. Já até o dia 11 de dezembro (data correspondente ao fim da 49ª semana epidemiológica), são 31.405 pessoas diagnosticas com a doença em 2021.

Os casos de zika e chikungunya mantiveram-se estáveis. Para a primeira, são casos 142 em 2020 contra 176 casos neste ano. Os diagnósticos de chikungunya foram 882 de para 842.

"Na saúde, a gente trabalha com a prevenção, em uma ação coordenada com os municípios. Isso inclui tanto o trabalho de identificação de focos de mosquitos e a pulverização de larvicidas, quanto o envolvimento da população agindo para evitar pontos de acúmulo de água", explicou o secretário da Saúde, Marcos Gadelha, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 23.

Na ocasião, a Sesa realizou a doação de equipamentos de proteção individual para 4.500 agentes municipais que trabalham no combate de endemias nas 22 Áreas Descentralizadas de Saúde (ADS). Foram entregues de 1.700 conjuntos de hidrorrepelentes (roupas que protegem os agentes durante a aplicação dos larvicidas) e máscaras faciais.

"De 2020 para 2021, tivemos um aumento da incidência das arboviroses urbanas, principalmente dengue — 90% dos casos foram diagnosticados como dengue", aponta a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves, para quem existiu uma "epidemia silenciosa" dessas doenças. "Toda a população brasileira estava muito preocupada com a pandemia de Covd-19 e acabamos esquecendo do controle de outras doenças que são muito importantes e ocorrem todos os anos", admite, lembrando que 18 cearenses morreram em decorrência da dengue neste ano.

Sayonara Moura, presidente do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems/CE), afirma que todas as cidades do Estado "já tem seu plano de contingência (de arboviroses) e a estão preparados para a quadra chuvosa". "O que a gente menos precisa agora é de uma nova epidemia, por isso estamos trabalhando para evitar surtos de dengue e internações de casos graves."

Os cuidados contra as arboviroses urbanas vêm em um momento de aumento de casos de gripe e de continuidade da Covid-19.



Sintomas de dengue

Febre entre 2 e 7 dias e dois ou mais dos seguintes sintomas:

Náuseas

Vômitos

Erupções ou manchas na pele

Dor no corpo

Dor nas articulações

Dor de cabeça

Dor nos olhos

Sintomas de Chikungunya

Febre súbita superior a 38,5ºC

Dor nas articulações ou

Artrite intensa, de início agudo

Sintomas de zika



Manchas vermelhas na pele e pelo menos um dos sintomas abaixo:

Febre

Conjuntivite não-purulenta

Dor nas articulações

Edema nas articulações

Sintomas de gripe

Febre

Dor de garganta

Tosse

Dor no corpo

Dor de cabeça

