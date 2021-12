Doações de Natal: saiba como e para quais locais de Fortaleza doar

Com a chegada do último mês do ano, algumas instituições, organizações e projetos se solidarizam com a situação de pobreza e vulnerabilidade de algumas pessoas e famílias. No Ceará, campanhas de Natal para arrecadação de alimentos, roupas e outros itens sempre são lançadas a fim de proporcionar um final de ano melhor para pessoas que, muitas vezes, não têm o que comer.

Algumas pessoas, no entanto, deixam de doar por não saberem para onde encaminhar suas doações. Por isso, O POVO preparou uma lista com alguns locais que estão recebendo doações para este fim de ano. Confira:



Onde doar para campanhas de fim de ano no Ceará

Ser Ponte Fortaleza



O projeto Ser Ponte Fortaleza, que ajuda famílias chefiadas por mulheres em situação de extrema pobreza de áreas precarizadas de Fortaleza, lançou a campanha "Natal Sem Fome Ser Ponte", que visa arrecadar alimentos. Os pontos de arrecadação estão listados abaixo. Eles também podem ser vistos no mapa disponível neste link.

Casa Cordão (R. Joaquim De Figueiredo Filho, 123 - Cambeba, Fortaleza);

R. Delmiro de Farias, 488 - Jardim América, Fortaleza;

Pimentá (Av. Santos Dumont, 3765 - Aldeota, Fortaleza);

Laboratório Professor Eleuterio (R. Antônio Augusto, 1271 - Aldeota, Fortaleza);

Meraki Fortaleza (Cobertura - Rua Pereira Filgueiras, 1931 - Aldeota, Fortaleza);

AQuitanda (Rua Waldery Uchôa, 230 - Benfica, Fortaleza);

Catus - Clínica Veterinária 24h exclusiva para gatos (R. Fiúsa de Pontes, 533 - Aldeota, Fortaleza);

Farmacia Drogamor (Rua Monsenhor Salazar, 765 - São João do Tauape, Fortaleza);

Vida Infantil (Rua Afonso Celso, 507 - Aldeota, Fortaleza);

Farmácia Santa Branca (Av. da Universidade, 3089 - Benfica, Fortaleza e na Av. Central, 190 A - Cidade 2000, Fortaleza);

Centro Comercial Flávio Carneiro (Av. Santos Dumont, 2849 - Aldeota, Fortaleza).



Fora da época natalina, as contribuições podem ser feitas de forma mensal, com as quantias de R$ 20, R$ 50, R$ 100 ou mais, a depender do doador, onde o valor é repassado para 14 agentes territoriais em áreas precarizadas de Fortaleza. Assim, o valor final de R$ 180 mensal é repassado para cada família selecionada em seu território.

O dinheiro também pode ser revertido em produtos, a depender das necessidades das pessoas beneficiadas. As famílias contempladas residem em comunidades do Lagamar, Jagurussu, Titãzinho/Serviluz, Marrocos (Bom Jardim), Inferninho (Vila Velha) e Planalto do Pici e Fumaça.

As doações pode ser feitas por meio de mensagem enviada pelo Instagram do projeto ou por meio de site que disponibiliza algumas opções de doações, seja financeira, de alimentos ou produtos e materiais. Ainda, há a opção de se tornar voluntário para ajudar ne entrega dos produtos nos territórios selecionados.

Sicredi Ceará

A Sicredi Ceará, instituição financeira cooperativa, lançou a campanha "Natal + Solidário", onde todas as agências da instituição recebem doações para entidades que atendem crianças, famílias e abrigos de idosos. As doações podem ser feitas por meio de itens de higiene pessoal, roupas, brinquedos, fraldas geriátricas e alimentos.

A Fundação Sicredi, localizada no Piso L1 do Shopping Aldeota, na Avenida Dom Luis, 500, também é um ponto de coleta. Ainda, o município de Aracati, no Ceará, uma ação de Natal está sendo desenvolvida em parceria com o CDL da região, promovendo arrecadação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Existem também pontos de coletas espalhados em alguns municípios cearenses. São eles:

Crateús , recebendo doações de cestas básicas e itens de higiene pessoal para a população em situação de extrema pobreza localizada na Zona Rural de Riacho dos Cavalos;

, recebendo doações de cestas básicas e itens de higiene pessoal para a população em situação de extrema pobreza localizada na Zona Rural de Riacho dos Cavalos; Itapipoca , recebendo doações de brinquedos, roupas, itens de higiene pessoal e material didático na casa de acolhimento Lar Sagrada Família (Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes);

, recebendo doações de brinquedos, roupas, itens de higiene pessoal e material didático na casa de acolhimento Lar Sagrada Família (Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes); Limoeiro do Norte , recebendo doações de itens de higiene pessoal, fraldas geriátricas, material de limpeza e leite em pó na Casa do Idoso.

, recebendo doações de itens de higiene pessoal, fraldas geriátricas, material de limpeza e leite em pó na Casa do Idoso. Morada Nova , recebendo doações de cestas básicas, itens de higiene pessoal, roupas e brinquedos na Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis de Morada;

, recebendo doações de cestas básicas, itens de higiene pessoal, roupas e brinquedos na Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis de Morada; Quixadá , recebendo doações de cestas básicas e alimentos em gerais no Espaço da Misericórdia;

, recebendo doações de cestas básicas e alimentos em gerais no Espaço da Misericórdia; Russas , recebendo doações de brinquedos, roupas e cestas básicas na Ascamarru - Associação dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Russas;

, recebendo doações de brinquedos, roupas e cestas básicas na Ascamarru - Associação dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Russas; Sobral , recebendo doações de roupas novas e itens de higiene pessoal no Abrigo Domiciliar (Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes);

, recebendo doações de roupas novas e itens de higiene pessoal no Abrigo Domiciliar (Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes); Tauá, recebendo doações de roupas e brinquedos na Casa de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.



Legião da Boa Vontade (LBV)

A Legião da Boa Vontade (LBV), instituição que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar em todo o País. Por meio de uma campanha de Natal, o projeto tem realizado doações de cestas básicas, onde, somente no início de dezembro, mais de duas mil famílias já tinham sido contempladas no Ceará.

A edição deste ano, que se encerra nesta quarta-feira, 22, pretende beneficiar 50 mil famílias que foram atendidas ao longo do ano pela instituição e também as assistidas por organizações parceiras da LBV em 226 localidades nas cinco regiões do País.

Pessoas interessadas podem doar cestas de R$ 60, R$ 120 ou em qualquer outro valor, a depender do doador, por meio do site da instituição. Até esta terça-feira, 21, foram doadas 47.094 cestas de alimentos no País por meio de doações de 62.792 pessoas que já ajudaram uma ou mais famílias.



Natal solidário O POVO

Idealizada pela colaboradora Josilene Xavier Nogueira, do O POVO, duas ações de Natal serão realizadas para pessoas em situação de vulnerabilidade que utilizam o viaduto da avenida Borges de Melo como moradia e para famílias pontuais que estão passando por necessidades, que são conhecidas pela idealizadora e por outros voluntários do projeto.

Assim, interessados em ajudar podem doar alimentos para as cestas básicas, que estarão sendo recolhidos no prédio do O POVO, localizado na avenida Aguanambi, 282, bairro José Bonifácio, além de poder também ajudar financeiramente, por meio de transferência por Pix com a chave 28602404387, no nome de Josilene Xavier Nogueira.



Lar Torres de Melo

O Lar Torres de Melo, que tem o objetivo de prestar assistência integral às pessoas idosas vulneráveis ou em situação de risco social, recebe doações online de alimentos, produtos de higiene pessoal (fraldas geriátricas G/GG, tesourinhas/cortadores de unhas, sabonete líquido, hidratante e óleo corporal de girassol) e leites (em lata ou caixa), uma vez que na instituição, são preparados 100 litros de leite por dia.

As doações podem ser feitas por meio do site do lar, utilizando PagSeguro, Paypal e donate Paypal. Além disso, para quem deseja ser um doador mensal, parte do Imposto de Renda pode ser destinado para a instituição. Um passo a passo no site do Lar Torre de Melo ensina como ser um doador por meio do imposto social.

Movimento Emaús Amor e Justiça

O Movimento Emapus Amor e Justiça é uma organização não governamental sem fins lucrativos que faz parte do Movimento Emaús Internacional. Com sede no bairro Pirambu (Cristo Redentor), o objetivo do movimento é lutar contra as causas da miséria, de forma a proporcionar oportunidades de cidadania por meio da educação e gerar renda para a comunidade.

A área de atuação do movimento se concentra na comunidade do Pirambu, nos bairros Cristo Redentor e Nossa Senhora das Graças. O Emaús recebe doações de objetos, como equipamentos de informática, móveis, roupas, livros, CDs, DVDs, brinquedos, eletrodomésticos, material de construção, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, dispondo de um caminhão que busca as doações nos bairros de Fortaleza.

Para ser um doador, é necessário preencher um formulário online de agendamento de doação, disponível no site do movimento, ou ligar para os números (85) 3282 2543 ou (85) 3286 5180. Ainda, é possível ajudar tornando o Emaús um parceiro de Responsabilidade Social de empresas, associando a imagem delas com os valores de trabalho (através a atividade de bazar/reciclagem) e de educação (através as atividades da Casa do Saber), promovidos pelo movimento.

É possível entender mais sobre essa forma de ajuda por meio do site do projeto. Além disso, pessoas também podem contribuir com o movimento se tornando voluntários para participar das ações realizadas pelo Emaús por meio de mensagem enviada pelo WhatsApp para o número (85) 99823 0405.

