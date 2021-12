Ceará terá apenas dois feriadões em 2022; veja calendário

Sem contar com datas municipais e estaduais, apenas um feriado do calendário de 2022 será um "feriadão". O próximo ano terá nove feriados nacionais, e apenas Paixão de Cristo cai numa sexta-feira; veja calendário

Sem contar com datas municipais e estaduais, apenas um feriado do calendário de 2022 será prolongado, isto é, um “feriadão”. O próximo ano terá nove feriados nacionais, e apenas Paixão de Cristo cai numa sexta-feira, emendando com o final de semana. Um dos feriados cai num sábado, logo no dia 1º de janeiro, e dois acontecem em domingos (Dia do Trabalho e Natal). Três feriados caem em quartas-feiras.

Os meses de abril e novembro terão o maior número de feriados nacionais. Por outro lado, entre junho e agosto não haverá dias de folgas. Também é importante considerar que Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais, e sim pontos facultativos no serviço público federal. Instâncias estaduais ou municipais têm diferentes posições.

Já os cearenses têm um feriadão exclusivo: a Data Magna do Ceará, comemorada em 25 de março, cai em uma sexta-feira. Para os residentes de Fortaleza, há ainda o feriado do Dia de Nossa Senhora de Assunção, 15 de agosto, que cai numa segunda-feira, formando outro feriadão.

Algumas pessoas poderão, porém, ter dois feriadões a mais: de 26 de fevereiro a 1º de março (Carnaval), e de 16 a 19 de junho (Corpus Christi). Isso pode acontecer caso as datas sejam anunciadas como descanso pelas repartições públicas. O governo federal ainda não publicou o calendário oficial de pontos facultativos no serviço público.



Confira a lista de feriados em 2022 no Brasil

1º de janeiro (sábado)

Confraternização Universal de ano-novo, é feriado nacional, porém, vai cair em um sábado.

1º de março (terça-feira)

Carnaval. A data comemorativa é um feriado extraoficial, isto é, depende das legislações e decretos municipais e estaduais. Tradicionalmente, é “imprensada” com a segunda-feira.

19 de março (sábado)

Dia de São José. Apesar de ser padroeiro do Ceará, não é um feriado estadual. É folga em Fortaleza e municípios como Aracati, Aquiraz, Caucaia, Crateús, Iguatu, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus, Quixadá, Sobral, entre outros, que transformaram o dia em feriado.

25 de março (sexta-feira)

Data Magna do Ceará, sanção da lei abolicionista. É feriado em todo o estado. Por ser em uma sexta-feira, pode virar um “feriadão”.

15 de abril (sexta-feira)

Paixão de Cristo, é feriado nacional. Por cair em uma sexta-feira, pode virar um “feriadão”.

21 de abril (quinta-feira)

Dia de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. É feriado nacional.

1º de maio (domingo)

Dia do Trabalho, é feriado em todo o país e em outras partes do mundo.

16 de junho (quinta-feira)

Assim como o Carnaval, o Corpus Christi é um feriado extraoficial e depende das legislações e decretos municipais e estaduais.

15 de agosto (segunda-feira)

Dia de Nossa Senhora de Assunção, padroeira de Fortaleza. É feriado apenas na capital do Ceará. Por cair em uma segunda, pode virar um “feriadão”.

7 de setembro (quarta-feira)

Dia da Independência do Brasil, é feriado em todo o território nacional.

12 de outubro (quarta-feira)

Muitas vezes referido como Dia das Crianças, é na verdade o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

2 de novembro (quarta-feira)

Dia dos Finados, é feriado nacional.

15 de novembro (terça-feira)

Dia da Proclamação da República, é feriado em todo o território nacional.

25 de dezembro (domingo)

O Natal é feriado nacional, contudo, em 2021, vai cair em um domingo.



