Nome do arcebispo de Fortaleza é usado em golpe para pedir dinheiro

Estagiária do O POVO Online

Lais Oliveira Estagiária do O POVO Online

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 20, a Arquidiocese de Fortaleza disse que tomou medidas legais para responsabilizar quem usou, nesta semana, o nome de Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, arcebispo metropolitano, indevidamente para pedir doações em dinheiro a pessoas e instituições sociais públicas e privadas.

"Medidas legais já foram tomadas para coibir essa prática e responsabilizar as pessoas envolvidas. Esclarecemos que, desde sua chegada a Fortaleza, Dom José mantém a prática de não pedir dinheiro para si ou em seu nome para a própria Arquidiocese", informa a nota.

A Arquidiocese solicita ainda que todos abordados por alguém solicitando ajuda em nome do arcebispo não façam doações financeiras e entrem em contato com a Cúria Metropolitana através do telefone (85) 4005 7850 para fazer a denúncia.

Confira a nota na íntegra

Nesta semana, o nome de Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, arcebispo metropolitano, foi usado indevidamente para pedir doações em dinheiro junto a pessoas e instituições sociais públicas e privadas.

Medidas legais já foram tomadas para coibir essa prática e responsabilizar as pessoas envolvidas.

Esclarecemos que, desde sua chegada a Fortaleza, Dom José mantém a prática de não pedir dinheiro para si ou em seu nome para a própria Arquidiocese.

Pedimos a todos que forem abordados por alguém solicitando ajuda em nome de Dom José Antonio entrem em contato imediatamente com a Cúria Metropolitana através do telefone (85) 4005-7850 fazendo a denúncia e não façam doação financeira para elas.

Fortaleza, 20 de agosto de 2021

