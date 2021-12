Índice de brasileiros que nunca acreditam em Bolsonaro chega a 60%, diz Datafolha

Levantamento aponta índice recorde de pessoas que dizem nunca confiar no presidente. Cerca de 13% afirmam sempre confiar em Bolsonaro

Pesquisa Datafolha mostra que 60% dos entrevistados nunca confiam no presidente Jair Bolsonaro (PL), um recorde em seu mandato que chega ao final do terceiro ano. O porcentual que respondeu que confia, às vezes, é de 26% e o dos que disseram sempre confiar, de 13%. Tecnicamente, os índices estão empatados com o levantamento anterior, divulgado em setembro, mas apontam curva ascendente para a desconfiança.

Desconfiam de Bolsonaro, segundo a pesquisa, os que ganham até dois salários mínimos (66%), nordestinos (68%) e os que reprovam seu governo. Confiam mais os que recebem entre cinco e dez mínimos e mais ricos. Os moradores das regiões Norte/Centro-Oeste, onde há maior aprovação do governo, também acreditam mais (16%).

Em 2019, no início do mandato, o nível de desconfiança já era alto: 44% nunca confiavam enquanto 36% parcialmente e 19% acreditavam.

A pesquisa foi realizada com 3.666 pessoas com 16 anos ou mais em 191 cidades, entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é dois pontos para mais ou para menos.

