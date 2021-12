Funsaúde: FGV divulga lista de convocação para avaliação de títulos nesta sexta, 17

A prova de títulos valerá, no máximo, 16 pontos para o nível superior e, no máximo, seis para o nível médio; o prazo para envio dos documentos é de 17 a 28 de dezembro

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará), publica, nesta sexta-feira, 17, a lista de convocação para avaliação de títulos e o link para envio dos documentos pelos candidatos.

Segundo a assessoria da Funsaúde, o edital de convocação para prova de títulos deveria ser lançado nessa quinta, 16, junto com o resultado definitivo da prova objetiva, mas a FGV não o concluiu a tempo. A expectativa é que a fundação lance nesta sexta, 17, à tarde.

A prova de títulos valerá, no máximo, 16 pontos para o nível superior e, no máximo, seis para o nível médio. Os candidatos poderão consultar os títulos e respectivas pontuações em tabela publicada no item 12 do edital de cada área. O prazo para envio da documentação é de 17 a 28 de dezembro.

Documentação necessária

Títulos deverão ser apresentados em imagens dos documentos originais;

Formulário próprio para entrega de títulos devidamente preenchido e assinado, que será disponibilizado no site;

Documentos devem ser enviados somente nos formatos PDF, JPEG e JPG, com tamanho máximo de 5 MB.



Resultado da prova objetiva

O resultado definitivo da prova objetiva foi publicado pela FGV nessa quinta-feira, 16. As provas foram aplicadas nos dias 23 e 24 de outubro, em 363 locais de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Maranguape.

Concurso Funsaúde

Ao todo, o concurso Funsaúde oferece 6.015 vagas, sendo 5.596 para a área assistencial e 419 para a área administrativa, de níveis médio e superior. São destinadas 1.055 vagas para médicos, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R$ 12.100 a R$ 23.833, variando de acordo com a formação e a carga horária semanal (24 horas ou 40 horas).

