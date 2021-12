ABL tem última eleição do ano para escolha de novo imortal

A Academia Brasileira de Letras (ABL) elege hoje (16), em sessão híbrida no Petit Trianon, sede da instituição, no Rio, o novo ocupante da cadeira 2 de seu quadro de membros efetivos, vaga com a morte, no dia 9 de setembro deste ano, aos 93 anos, do filósofo, professor e magistrado Tarcísio Padilha.

Concorrem à sucessão dez candidatos, entre eles duas mulheres. Será eleito aquele que alcançar a maioria absoluta dos votos. Os candidatos são, por ordem de inscrição: Sergio Bermudes, Gabriel Chalita, Eduardo Giannetti da Fonseca, Samia Macedo, Antônio Helio da Silva, José Humberto da Silva Henriques, Eloi Angelos Guio D’Aracosia, Jeff Thomas, José William Vavruk, Joana Rodrigues e Alexandre Figueiredo.

Após a votação, o novo presidente da ABL, jornalista Merval Pereira, procederá à tradicional queima dos votos. Antes de Tarcísio Padilha, ocuparam a cadeira 2 Coelho Neto (fundador), João Neves da Fontoura, João Guimarães Rosa e Mário Palmério.

Esta é a quinta e última eleição deste ano de novos imortais da ABL. Normalmente, não teria ocorrido todo esse movimento, ou acúmulo de eleições, em um mesmo período. Mas, em razão da pandemia de covid-19, a ABL ficou sem suas sessões acadêmicas presenciais. Somente quando a instituição voltou a ter as sessões no formato virtual, primeiramente, e depois no modo híbrido, é que os trâmites para ocupação das cadeiras puderam ser retomados.

Os novos imortais eleitos em 2021 foram a atriz Fernanda Montenegro, para a cadeira 17, que foi do jurista Afonso Arinos de Mello Franco; o compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, para a cadeira 20, ocupada anteriormente pelo jornalista Murilo Melo Filho; o cirurgião Paulo Niemeyer, para a cadeira 12, que pertenceu ao crítico literário Alfredo Bosi; e o romancista e advogado José Paulo Cavalcanti para a cadeira 39, do ex-vice-presidente da República, Marco Maciel.

