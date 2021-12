Cariri e sul do Sertão Central têm alta possibilidade de chuva fim no semana

O Cariri, o sul do Sertão Central e Inhamuns terão alta possibilidade de chuva, entre 40% e 70%, neste sábado, 18, de acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nos litorais de Fortaleza e do Pecém, assim como no Maciço do Baturité e na região da Ibiapaba, há possibilidade de precipitações passageiras e isoladas durante o sábado.

Já para o domingo, 19, o órgão cearense indica cenário com poucas nuvens, mas ainda com tendência de chuva (20 a 40% de probabilidade) na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no sul do Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e no Cariri. O céu deve variar entre parcialmente nublado e sem nuvens no Estado, durante o fim de semana.

De acordo com Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme, a probabilidade de chuva acontece devido a áreas de instabilidade, bem como efeitos locais, como temperatura, umidade e relevo. Nesta semana, 14 municípios cearenses registraram chuvas entre às 7 horas da quarta-feira, 15, e o mesmo horário da quinta-feira, 16. Granjeiro e Crato, no Cariri, foram os dois municípios com as maiores chuvas: 24 e 18 milímetros, respectivamente.

LEIA TAMBÉM | Temporal alaga ruas, inunda casas e deixa carros submersos em Tianguá

A pré-estação chuvosa no Ceará, compreendida entre os meses de dezembro e janeiro, deve ter condições favoráveis para ocorrência de precipitações, devido ao fenômeno climático La Niña. A informação foi divulgada por Sakamoto no último dia 7, durante o Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Banabuiú. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também projeta um cenário otimista, indicando que até fevereiro o Ceará tem 80% de chances de registrar chuvas acima da média histórica para o trimestre (dezembro/janeiro/fevereiro).

