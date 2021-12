Prefeitura de Fortaleza anuncia projeto de primeiro Mapa da Saúde Mental do Brasil

Em parceria com a Vital Strategies, o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), assinou acordo para a construção do plano, com previsão para ser disponibilizado em julho de 2022

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova), firmou parceria com a organização global de saúde Vital Strategies visando a construção de Mapa da Saúde Mental da Capital — que, segundo a gestão, será o primeiro do tipo no Brasil. Nesta terça-feira, 7, o Acordo de Cooperação Técnica foi assinado pelo prefeito José Sarto (PDT), pelo presidente da Citinova, Luiz Alberto Sabóia, e pela secretária-adjunta da Saúde do Município, Aline Gouveia.

O Mapa da Saúde Mental é um projeto de uma plataforma de monitoramento on-line que contém uma matriz com os indicadores e o índice composto, com foco nas crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. A construção da ferramenta se dará através do cruzamento de dados e da criação de um indicador-base, capaz de verificar os territórios de maior vulnerabilidade relacionados à saúde mental.

Segundo a secretária Aline Gouveia, existem 23 equipamentos de saúde mental em Fortaleza, além dos 116 postos que também atendem casos da área. Com o mapa construído, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) poderá direcionar os serviços para os locais onde forem identificadas situações mais críticas, segundo a gestora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Um instrumento como esse vai nos fazer enxergar além do agravo e, a partir daí, colocar os equipamentos públicos a serviço da população para ir construindo a médio e longo prazo uma boa saúde mental, evitando que crianças e adolescentes cheguem ao ponto de ter um problema de saúde mental diagnosticado”, salientou.

O prefeito José Sarto destacou os benefícios da iniciativa, que servirá como norte para a formulação de políticas públicas voltadas para a saúde mental da Capital. “Existe uma subnotificação preocupante, por tratarem a saúde mental como um tabu. Essa parceria vem ajudar a desenhar esse mapa de maneira inovadora, verificando como as políticas públicas podem interferir de uma forma positiva para amenizar essa problemática”, reforçou.

Com pioneirismo brasileiro, o mapa servirá de modelo para outras cidades, pois a Vital Strategies manifestou interesse em expandir a experiência para outros locais do País. A previsão é de que a Prefeitura de Fortaleza disponibilize a plataforma digital com dados em meados de julho de 2022.

Tags