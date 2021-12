Inscrições para vagas de estágio remunerado em Juazeiro encerram nesta quarta, 1º

Vagas são ofertadas pela Prefeitura de Juazeiro do Norte e pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para jovens estudantes do município

As inscrições para o processo seletivo para vagas imediatas e cadastro de reserva para estágio remunerado em Juazeiro do Norte se encerram nesta quarta-feira, 1º, às 12 horas. Sendo uma iniciativa da prefeitura do município, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), as vagas visam contemplar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, nos cursos de nível médio, técnico e superior.



No ato da inscrição, o candidato deve informar o turno e o local de estágio ou secretaria em que deseja exercer suas atividades, tendo carga horária diária de quatro horas. A prova, realizada de forma online, acontece no mesmo período das inscrições, sendo o processo seletivo composto por duas etapas: prova objetiva online e entrevista.

Para o nível médio e técnico, o valor da Bolsa Auxílio corresponde a R$ 510 por mês, enquanto para o nível superior a remuneração é de R$ 830. A tecnóloga em recursos humanos da Secretaria de Administração de Juazeiro do Norte, Jana Rodrigues, informou em entrevista ao jornalista Farias Júnior, para a rádio CBN Cariri, nesta terça-feira, 30, que as vagas são distribuídas em todas as secretarias do município.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Crato: Restaurante Popular exige passaporte de vacinação a partir desta segunda-feira, 29

Empresa cearense imprime mensagens de Feliz Natal em ovos

Feirão Serasa Limpa Nome segue até 6 de dezembro no Ceará

Vestibular Uece 2022.1: resultado da 1ª fase sai hoje; veja como conferir

"O processo seletivo é exclusivamente por cadastro de reserva, onde, após a seleção, é feito o levantamento de quantas vagas cada secretaria irá contratar dentro da área que cada secretaria indicou como área expertise de formação do jovem. Inicialmente, são em torno de 30 vagas, mas esse cadastro de reserva tem duração de um ano e, durante esse período, esse número pode sofrer alterações", explica Jana.

Ainda de acordo com a tecnóloga, por se tratar de cadastro de reserva, o número de vagas pode aumentar de acordo com a necessidade do município. "Ele vai ter essa disponibilidade da seleção já pronta e do candidato aguardando para ser chamado”, completa. Hoje e amanhã, 30 e 1º, das 14h30min às 16h30min, o CIEE está com plantão de tira-dúvidas no prédio da Unique, localizado na rua Raimundo Machado da Silva, 141, bairro Romeirao.

“As provas serão aplicadas de forma online, onde todo esse processo será feito através do CIEE [...] No site do CIEE tem o edital com todas essas informações, inclusive com os cursos que estão com vagas disponíveis”, finaliza Jana.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags