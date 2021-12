Núcleo de Línguas da Uece abre seleção para cursos de idiomas

As inscrições para o processo seletivo dos cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês e Português, do Núcleo de Línguas da Universidade Estadual do Ceará (Uece) estão abertas a partir de hoje, quarta-feira, 1º de dezembro (01/12). São oferecidas 595 vagas para estudos no campus do Itaperi, em Fortaleza.

A carga horária semestral dos cursos é de 64 horas por aula, com carga horária total variando entre 320 e 420 horas/aula. Os cursos têm duração entre cinco a sete semestres. A prova ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2022. Por ora, as turmas se reunirão em salas virtuais do Google Meet e Google Classroom, com previsão de início a distância no dia 4 de março. Mas há possibilidade de retorno das aulas presenciais após período de pandemia.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter concluído o Ensino Fundamental II e realizar inscrição online no site da Uece até o dia 19 de dezembro de 2021. Para mais esclarecimentos, o Núcleo de Línguas Itaperi atende pelo telefone 85 3101-9673 e pelo e-mail nucleo.itaperi@uece.br, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.



