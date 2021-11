Ceará recebe doação de armas do Ministério da Justiça e Segurança Pública

As Polícias Civis e Militares, além das Perícias do Ceará, recebem nesta segunda-feira, 29, 170 pistolas de doação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A pasta investiu R$ 8,5 milhões na aquisição dos equipamentos. Os armamentos são do tipo Beretta APX Full Size, semiautomática, calibre 9×19mm.

A doação faz parte do legado da Força Nacional de Segurança Pública, que completa 17 anos com forte atuação no apoio ao combate de crimes no País. Neste ano, já foram investidos mais de R$ 40 milhões pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) na aquisição de equipamentos de segurança pública para entrega de legado aos estados, em contrapartida à disponibilização de profissionais que atuam na Força Nacional.

