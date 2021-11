Coordenadores dos Cras são capacitados nos sistemas Cartão Mais Infância e Registro Civil

Os coordenadores dos 396 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) estão passando por capacitação realizada pelo Governo do Ceará e a Defensoria Pública do Ceará. Serão formados, em média, 100 coordenadores por dia, para alimentar o sistema com dados das 150 mil famílias contempladas pelo Cartão Mais Infância Ceará e aprimorar os serviços, programas e o trabalho social com famílias dos Cras.

A formação iniciou nessa terça-feira, 23, e será concluída no próximo dia 29 de novembro. Por meio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), a gestão estadual pretende fomentar o acompanhamento das famílias beneficiadas com o Cartão Mais Infância. Principalmente, as gestantes e com crianças na primeira infância, além de contribuir para a oferta qualificada de serviços no sistema de proteção social.

Conforme a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, é imprescindível que haja conhecimento da realidade destas famílias, para saber se as políticas públicas estão chegando até elas e, quando não, encaminhá-las para serem contempladas com as políticas e serviços oferecidos pelo Estado. “A partir dos dados cadastrados nos Cras teremos um panorama para traçar estratégias de trabalho com as políticas públicas baseadas em evidências e, consequentemente, mais eficazes e efetivas”, ressaltou.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente, mais de três milhões de brasileiros não possuem registro de nascimento. Estima-se ainda que 4.900 cearenses não foram registrados. Para mudar a realidade do sub-registro vivenciado no Estado, os coordenadores são formados pela Defensoria Pública para incluir os cearenses no sistema integrado à plataforma Nossa Defensoria.

O Sistema de Registro Civil será utilizado para facilitar e agilizar o cadastro de dados e a emissão de certidão de nascimento, documento fundamental para o acesso aos programas sociais.

Assistência Social

A capacitação integra as ações do Pacto pelo Fortalecimento das Políticas da Assistência Social, lançado pelo Governo do Ceará em setembro deste ano, com o objetivo de promover um melhor atendimento, acolhimento e escuta da população que necessita dos serviços nos 184 municípios cearenses.

O pacto estabelece a construção de mais 24 Cras, a ampliação do cofinanciamento para os 396 Cras do Ceará, a entrega de um computador para cada um dos Centros, a doação de carros para todos os municípios do Estado, a contratação de agentes sociais, a criação do Big Data Social e o Prêmio Referência Social, que será destinado para os 30 Cras com o melhor desempenho.

