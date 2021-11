Em visita ao Ceará, Queiroga assina acordo de R$ 1 milhão com instituição filantrópica de Fortaleza

O Ministério da Saúde (MS) oficializou nesta sexta-feira, 12, um acordo de cooperação técnica com o Instituto da Primeira Infância (Iprede), entidade cearense sem fins lucrativos que promove ações de combate à desnutrição infantil em municípios do Nordeste e Norte do País. O termo de parceria foi assinado pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante cerimônia realizada na sede da instituição, em Fortaleza. O pacto prevê investimento de quase R$ 1 milhão em ações de prevenção à gravidez na adolescência e combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas.



A ação também conta com a parceria da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, que junto com o Iprede promoverá cursos de qualificação para profissionais de saúde, educação, assistência social, conselhos tutelares, além de lideranças comunitárias e associações religiosas. Segundo o Ministério, o objetivo da ação é qualificar os trabalhadores e agentes sociais para torná-los multiplicadores das práticas de prevenção relacionadas à gravidez precoce e ao potencial nocivo de substâncias alucinógenas.



O projeto será desenvolvido por meio da Secretaria Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES), que tem como titular a médica cearense Mayra Pinheiro. Segundo ela, o Iprede foi escolhido para liderar a iniciativa por ser uma instituição de referência internacional em ações de promoção e prevenção da saúde na primeira infância.



“É uma entidade reconhecida em muitos países pelo seu papel social de transformar vidas. Com essa parceria, que muito nos orgulha, buscamos fortalecer ainda mais a prevenção, que é um dos elementos mais importantes do SUS. A intenção é fazer com que a sociedade tome conhecimento da necessidade que cada um de nós tem de trabalhar com esses temas, evitando as morbidades relacionadas a eles”, afirmou a secretária.



As ações a serem desenvolvidas através do acordo integram os Ciclos Itinerantes de Promoção e Prevenção em Saúde, lançados em setembro de 2020 pelo MS. O projeto centraliza atividades em quatro eixos temáticos: Prevenção do Suicídio e da Automutilação; Prevenção da Gravidez na Adolescência; Prevenção do Consumo de Drogas Lícitas e Ilícitas; e Ética da vida, relacionada à prevenção da violência contra crianças, mulheres e idosos.



Para Socorro Gross, representante da OPAS/OMS, o acordo pactuado com a instituição cearense pode fomentar iniciativas semelhantes em outros lugares do mundo. “Ser parte desse projeto para nós é importante porque esse compromisso é um exemplo do que queremos e podemos fazer. Converge com o nosso histórico de lutas por um mundo melhor, sem doenças e com ações amplas e contínuas de promoção da saúde. Precisamos olhar para as crianças e adolescentes porque quando falamos deles estamos falando do futuro, mas temos de pensar que o futuro também pode ser hoje e que são as ações do presente que trarão um futuro melhor”, disse Gross durante a solenidade.



Em discurso logo após a assinatura do termo, Marcelo Queiroga disse que políticas públicas de saúde e educação devem “caminhar juntas para a garantia da dignidade da pessoa humana”. Segundo o Ministro, a prioridade do projeto deve ser as ações de combate às drogas. “O objetivo maior dessa parceria é a valorização da vida. Temos que trabalhar fortemente para combater o uso de drogas, principalmente aquelas que muitos querem relativizar o seu potencial nocivo, como é o caso da maconha. É urgente essa questão porque se não cuidarmos das nossas crianças e adolescentes, seremos um país sem futuro”, frisou Queiroga.



Combate à desnutrição



O Iprede foi fundado em 1986 por profissionais da saúde sensibilizados pelas condições de crianças em situação de desnutrição grave e que vivem em vulnerabilidade social no Ceará. Ao longo desses anos, a instituição colaborou com ações para a diminuição da taxa de desnutrição de 30% para 7% nas áreas onde atua, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN).



Em média, o Iprede atende 950 famílias por mês. Também desenvolve projetos com foco na capacitação profissional de mães e responsáveis pelas crianças. O projeto "TransforMaria", por exemplo, ensina mulheres a cozinhar e entrar no mercado de trabalho.



O Iprede também tem parcerias com instituições de ensino como Universidade Federal do Ceará, Harvard (EUA), Universidade de Québec (Canadá) e Academia de Ciências da China em pesquisas ligadas à neurociência e estimulação de crianças.



Passaporte da vacina



A visita do ministro da Saúde ao Ceará, segunda em menos de três meses, ocorre no dia em que o governador Camilo Santana determinou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para a entrada em bares, restaurantes e eventos sociais. Na saída do evento, ao ser questionado pela imprensa, Queiroga classificou a medida como “absolutamente desnecessária”, citando que 85% da população de Fortaleza, segundo ele, já estaria vacinada com as duas doses do imunizante contra a Covid-19. Esse percentual, no entanto, é de pouco mais de 62%, conforme os números do Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atualizados nesta sexta-feira, 12. Considerando a média de todos os municípios do Ceará, o indicador alcança 60,22%.



Ainda no discurso durante o evento, Queiroga alfinetou os governadores ao ressaltar que “todas as doses de vacinas aplicadas nos brasileiros foram adquiridas pelo Governo Federal”. E ainda acrescentou: “Vamos trabalhar para ter, quem sabe, um natal sem máscaras. E depois, vamos desmascarar os mascarados de sempre”.



Ao contrário do que foi dito pelo Ministro, ao menos cinco estados brasileiros efetuaram compra direta de vacinas contra a Covid-19, entre eles o Ceará, que em setembro passado adquiriu cerca de 300 mil doses de CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O mesmo foi feito por Espírito Santo, Piauí, Pará e Mato Grosso. No total, as cinco Unidades da Federação obtiveram 2,5 milhões de vacinas.



Em uma rede social, o governador Camilo Santana, sem citar o ministro, respondeu ao comentário, ontem à noite. "Sobre o Passaporte da Vacina, reafirmo o que sempre disse desde o início da pandemia: jamais terei medo de tomar qualquer medida que seja necessária para salvar vidas. Sempre seguindo a ciência e, jamais, os negacionistas, que podem me criticar e atacar à vontade. Perdem tempo", disse o governador.

