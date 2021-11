Tobomusik: Beach Park inaugura em dezembro toboágua criado em parceria com DJ Alok

O Beach Park anunciou no sábado, 20, o lançamento do Tobomusik. O toboágua promete fornecer uma experiência nova, cheia de efeitos visuais, ao som do DJ Alok. A nova atração foi desenvolvida em parceria com o brasileiro e será inaugurada no próximo dia 5 de dezembro. A descida é feita em um tapete, de bruços, e cheia de sensações visuais: os tubos terão diferentes combinações de recortes gráficos, translúcidos e multicoloridos.



A diversão já começa ainda na fila de acesso ao brinquedo, onde haverá jogo de luzes e uma playlist exclusiva do Alok para embalar os visitantes. O toboágua é considerado de nível moderado de adrenalina. O equipamento possui 13 metros de altura e trajetos com comprimento entre 104 e 114 metros, que são percorridos em cerca de 22 segundos.

Beach Park anuncia inauguração de nova atração para o parque. (Foto: Divulgação/ Beach Park)



O DJ Alok também será responsável por criar uma playlist com diferentes músicas mixadas de acordo com cada um dos três percursos da nova atração, para potencializar a experiência sonora e visual. Para quem quiser ser o primeiro da fila, os ingressos de acesso ao parque aquático para o domingo de inauguração já podem ser adquiridos através do site do parque aquático.

Protocolos

Seguindo os protocolos sanitários exigidos e implantando medidas avançadas de biotecnologia, o complexo Beach Park é certificado pelos selos “Lazer Seguro”, emitido pela Secretaria de Saúde do Ceará (SESA); “Turista Protegido”, do Ministério do Turismo, e pelo selo “Safe Travels”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). Saiba mais sobre os protocolos de reabertura acessando: www.beachpark.com.br/medidas-retorno.

