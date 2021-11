Unileão realiza 4º edição de encontro de psicanálise do Cariri

Evento contará com debates em mesas redondas e apresentações de trabalhos acadêmicos pautados no tema "O infantil na psicanálise"

O curso de Psicologia do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão) realizará virtualmente, nesta sexta-feira, 19, a partir das 9h30min, o IV Encontro de Psicanálise do Cariri. Com o tema “O infantil na psicanálise”, pesquisas e apresentações culturais serão exibidas a fim de explicar o trabalho do psicanalista na clínica. O evento é gratuito e aberto ao público, e as inscrições podem ser feitas no link de inscrição da Unileão.

Sobre o assunto Escola Sesi Senai em Juazeiro do Norte ganha novo projeto pedagógico

Feriadão em Juazeiro do Norte: nenhum estabelecimento foi interditado por desrespeito ao decreto

O encontro, que começou no ano de 2015 e segue ocorrendo de dois em dois anos, busca retratar temas pertinentes ao panorama social atual. O professor e membro da comissão organizadora do evento, Raul Max da Costa, explicou detalhes do evento em entrevista ao jornalista Farias Júnior, na rádio CBN Cariri, nesta quarta, 17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, o tema deste ano irá abranger tanto o atendimento que é feito a crianças e adolescentes, como a importância das vivências de infância na vida de um adulto. “Os estudos vão mostrar como é importante na vida de um adulto o que se passou na sua infância, e como isso fica para cada pessoa como uma marca do infantil. Basicamente vamos falar dessa experiência que a psicanálise proporciona enquanto tratamento para crianças, adolescentes e adultos.”

Raul ainda traz à tona o aumento da acessibilidade das pessoas aos atendimentos referentes à saúde mental na região do Cariri. “Sobretudo neste momento que estamos atravessando, no contexto de pandemia, nós percebemos uma procura ainda maior das pessoas para falar sobre seu estado mental. Todo mundo precisa disso, todo mundo tem algo a falar sobre seus sentimentos e dificuldades”, afirma Costa.

Raul Costa diz que, atualmente, no Cariri, os serviços de saúde mental já possuem um grande lugar na cultura, fazendo com que o acesso à psicoterapia esteja cada vez mais próximo e familiar para a sociedade. Ele ainda acrescenta que haverá muitos problemas a serem tratados nos próximos anos devido às sequelas que o contexto da pandemia irá deixar, como a falta de produtividade e os medos que surgiram neste período.

Serviço

IV Encontro de Psicanálise do Cariri

Quando: 19 de novembro, a partir das 9h30min

Onde: Transmissão pelo canal oficial da Unileão no YouTube

Programação:

9h30 – Abertura: O infantil na psicanálise, com a comissão organizadora do evento;

9h45 – Apresentação cultural;

10h – Mesa-redonda: Criança, sintoma e família, com as psicanalistas Grace Simões, membra do Aleph – Escola de Psicanálise (MG), Mariana Diógenes, mestra em Psicologia, e com mediação da psicanalista Engrid Vasques;

12h – Intervalo;

13h30 – Apresentação dos trabalhos;

16h45 – Apresentação cultural;

17h – Mesa-redonda: O infantil no fantasma, com os psicanalistas Heloísa Godoy, membra do Aleph – Escola de Psicanálise (MG), Rafael Lobato, membro da Escola Letra Freudiana (RJ), e com mediação do psicanalista Yan Alencar;

18h30 – Conferência de encerramento: A clínica da psicanálise com as crianças, hoje, com Silvia Grebler Myssior, membra do Aleph – Escola de Psicanálise (MG) e mestra em Ciências da Saúde da Criança e do Adolescente (UFMG).



Tags