Mais de 1.500 vagas serão abertas em Colégios da Polícia Militar do Ceará

O edital de seleção pública com 1.526 vagas referentes ao ano letivo de 2021 foi divulgado pela Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará. As vagas estão disponíveis nos quatro colégios da instituição, localizados em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. As inscrições ocorrem entre os dias 8 e 18 de novembro.

Ao todo, 502 vagas estarão abertas na Capital, 368 em Juazeiro do Norte, outras 280 em Maracanaú e 376 em Sobral. As inscrições serão feitas de forma online, por meio do site disponibilizado pela Coordenadoria. Para participar do processo seletivo, será cobrada uma taxa de R$ 25.

De acordo com o edital, serão realizados exames de conhecimento entre os candidatos. Para o 1º ano do Ensino Fundamental 1, serão aplicadas provas subjetivas com dez questões de Língua Portuguesa e dez questões de Matemática.

Já para o 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental; e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio serão realizados exames objetivos de múltipla escolha, com dez questões de Língua Portuguesa e dez questões de Matemática. Cada questão valerá um ponto dentro da avaliação.

Após a realização da inscrição, o candidato terá acesso ao local, dia e horário do exame por meio do seu cartão de inscrição, que estará disponível para impressão no site.

Para realizar o exame de conhecimentos, os candidatos do 1º ano do Ensino Fundamental deverão portar lápis preto, apontador, caixa de lápis colorido e borracha. Para os inscritos de 2º, 3º e 4º ano do Ensino Fundamental, a caixa de lápis colorido não é necessária.

Já os candidatos inscritos para as vagas de 6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio devem portar caneta esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.

50% das vagas ofertadas serão destinadas, em cada ano escolar, a candidatos aprovados que sejam considerados dependentes de militares da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Ceará (CBMCE), de policiais civis de carreira da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e de profissionais da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

A Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará destaca que a confirmação do pagamento para validação da inscrição possui um prazo de 72h para ser confirmado, em caso de qualquer problema para identificação do pagamento, o candidato deve entrar em contato por meio do telefone 0800 818 0001 ou pelo e-mail ([email protected]).

Faixa etária por série

1º Ano do Ensino Fundamental – Nascidos de 01/01/2015 a 31/03/2016.

2º Ano do Ensino Fundamental – Nascidos a partir de 01/01/2014

3º Ano do Ensino Fundamental – Nascidos a partir de 01/01/2013

4º Ano do Ensino Fundamental – Nascidos a partir de 01/01/2012

6º Ano do Ensino Fundamental – Nascidos a partir de 01/01/2010

7º Ano do Ensino Fundamental – Nascidos a partir de 01/01/2009

8º Ano do Ensino Fundamental – Nascidos a partir de 01/01/2008

9º Ano do Ensino Fundamental – Nascidos a partir de 01/01/2007

1º Ano do Ensino Médio – Nascidos a partir de 01/01/2006

2º Ano do Ensino Médio – Nascidos a partir de 01/01/2005

3º Ano do Ensino Médio – Nascidos a partir de 01/01/2004

Serviço

Seleção para Colégios da Polícia Militar do Ceará

Inscrições: 8 a 18 novembro

Valor: R$ 25

Site: https://www.legalleconcursos.com.br

