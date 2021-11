Ceará deve vacinar mais de 2 milhões de animais contra a raiva neste sábado; vacina não tem contraindicações

A ação faz parte do "Dia D" da vacinação antirrábica; em Fortaleza, serão 227 pontos de vacinação, que funcionarão das 8h às 16h; a meta é imunizar cerca de 440 mil animais

A campanha de vacinação antirrábica terá o seu “Dia D” neste sábado, 6, em todo o Ceará. No dia, animais como cães e gatos a partir dos três meses de vida devem ser vacinados. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), a expectativa é que 2,3 milhões de animais sejam vacinados em todo o Estado.

LEIA TAMBÉM| Nova linha de ônibus ligará Siqueira ao terminal aberto da Washington Soares



A campanha de vacinação antirrábica ocorre anualmente e é voltada para proteger animais e seres humanos contra o vírus da raiva, que é transmitido pela mordida desses animais. Em Fortaleza, serão 227 pontos de vacinação, incluindo as Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ).

LEIA TAMBÉM| Covid: pílula da Pfizer tem 89% de eficácia na prevenção de internações e mortes



A Sesa irá disponibilizar salas de vacinação em todos os 184 municípios cearenses. De acordo com o responsável pelo Programa da Raiva no Estado, Bergson Pinheiro, em entrevista à Rádio CBN/Cariri, o imunizante é destinado a todos os animais. “A vacina não possui contraindicações, principalmente para as cadelas grávidas ou em estado de lactação”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



A campanha de vacinação antirrábica vai ocorrer em todo o estado do Ceará com início às 8h e término às 16h. Neste ano, o Estado registrou 56 casos de raiva animal, 20 a menos que os do ano passado.

LEIA TAMBÉM| Pré-Carnaval de Fortaleza depende da queda de casos e avanço da vacinação



Cariri

Em Juazeiro do Norte, a Secretaria de Saúde Municipal disponibilizou 39 pontos de vacinação em 30 bairros da cidade, das 8h às 16h.





Já no Crato, o Centro de Zoonoses disponibilizou 7 pontos de vacinação. A imunização dos animais vai acontecer das 7h30 ao meio-dia. A lista completa com todos os locais de vacinação no Crato e em Juazeiro pode ser encontrada no site oficial das prefeituras.



Caso algum tutor não vacine o seu animal, a recomendação é procurar a Secretaria de Saúde do município depois do dia D.

O que é preciso levar

Os tutores devem levar a carteira de vacinação do animal. Quem não possui o documento recebe a carteirinha no ato da vacinação, com o registro da aplicação.



Durante a vacinação, os protetores devem adotar algumas medidas de segurança: o cão deve estar devidamente com guia e coleira e, em caso de cão bravo, deve-se adotar a focinheira. Gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas, para evitar fugas.

O que é a raiva

A raiva é uma doença infecciosa aguda viral grave que pode ser transmitida aos humanos por mordidas, arranhões e saliva de animais infectados em contato com pele lesionada ou mucosas. A doença atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte, tanto dos humanos, quanto dos animais.

A vacina é a única forma de evitar a doença, pois ainda não existem remédios eficazes.

Serviço

"Dia D" de vacinação antirrábica

Quando: sábado, dia 6 de novembro, das 8h às 16h

Onde: confira aqui a lista de pontos de vacinação na Capital



Com informações do repórter Guilherme Carvalho / Rádio CBN Cariri



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags