Mais de quatro mil animais foram resgatados em 2021 pelo Corpo de Bombeiros

23:20 | Out. 29, 2021

No ano passado, foram resgatados pouco mais de 5 mil animais. Já em 2019, foram 3.919 ocorrências atendidas pelos militares

Total de 4.894 animais foram resgatados em todo o Estado, segundo dados de janeiro a setembro de 2021 divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O quantitativo já se aproxima da marca de resgates realizados durante todo o período de 2020. Segundo a entidade, foram 5.217 registros de ocorrências.

Já no ano anterior, o CBMCE resgatou 3.919 animais. A última ocorrência foi registrada na tarde dessa quinta-feira, 28, no município de Iguatu, a 389 km de Fortaleza. Na ocasião, um filhote de gato foi resgatado em um canal de esgoto, no bairro Bugi.

Segundo o CBMCE, o resgate foi solicitado por volta das 14 horas. Moradores teriam informado escutar miados de dentro de um cano de tubulação de esgoto. “Toda vez que chegávamos perto do filhote de gato, ele se afastava", conta a subtenente Cheyne Moreira, do CBMCE. "Para o resgate do animal, foi utilizada uma rede, além de abrir alguns acessos na tubulação”, relata a comandante.

O gatinho foi retirado da tubulação às 19 horas. Após ser posto em segurança, o filhote de gato, sem ferimento aparente, foi adotado por uma moradora da comunidade.



