IFCE e Unilab ofertam pós-graduação em Ensino e Formação Docente

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) anunciam inscrições para curso de pós-graduação. Serão 20 vagas para o Programa Associado de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente (PPGEF). As inscrições são realizadas exclusivamente de forma online, até 11 de novembro.

Ao todo, serão 14 vagas (70%) para Ampla Concorrência, das quais, 7 vagas serão para a linha de pesquisa 1 (Ensino e Formação) e 7 vagas para a linha de pesquisa 2 (Currículo e Avaliação). Não há previsão de bolsa de estudo. Para o preenchimento das vagas a nota de corte em todas as etapas eliminatórias do processo seletivo será 7,0, numa escala de zero a 10.

Inscrições

As vagas fazem parte de uma parceria entre as universidades federais. A documentação exigida deve ser enviada eletronicamente e as inscrições serão feitas exclusivamente pelo e-mail: [email protected] Por segurança, candidatos devem fazer cópia do comprovante de inscrição.

Podem se inscrever graduados em qualquer área do conhecimento, desde que comprovado o vínculo empregatício ou estatutário (âmbito da iniciativa privada e/ou da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios).

Também estão aptos a realizar a seletivas pessoas que atuam com a Educação Básica (candidatos de Ampla Concorrência e Política de Ações Afirmativas) ou Educação Superior (candidatos que sejam servidores da Unilab) ou da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (candidatos que sejam servidores do IFCE), nos últimos três anos, a partir de 2018.

Serviço:

Pós-graduação em Ensino e Formação Docente (20 vagas)

Inscrições: até 11 de novembro

Para mais detalhes, confira edital.



