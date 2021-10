Campus de Crateús do IFCE anuncia novas turmas de especialização

O campus de Crateús do Instituto Federal do Ceará (IFCE) anuncia seleção para dois cursos de pós-graduação: Educação do Campo, com 35 vagas disponíveis, e Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, com 40 vagas. As inscrições acontecem entre 30 de outubro a 14 de novembro. Interessados devem preencher formulário on-line.

As aulas terão início em fevereiro de 2022. Segundo edital, há reservas de 20% das vagas para candidatos negros e indígenas e 10% para candidatos com deficiência. Os candidatos devem ser graduados. No entanto, aqueles que não ainda tiverem recebido diploma podem apresentar certidão de solicitação de colação de grau e emissão de Diploma, assinada pela instituição de ensino superior.

Os cursos têm duração de 18 meses, incluindo o tempo de elaboração do trabalho de conclusão. As turmas são ofertadas na modalidade presencial. O curso de Educação do Campo terá aulas aos sábados, das 8h às 12h e de 13h às 17h. Já o curso de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática terá aulas às sextas-feiras, de 17h às 21h, e aos sábados, de 7h às 12h.

Educação do Campo

O curso de Educação do Campo tem como objetivo promover a qualificação de educadores para uma compreensão da educação nas suas múltiplas implicações sociais, politicas, econômicas, culturais e ambientais na região.

O curso é voltado para professores das redes publicas, particulares e organizações não-governamentais envolvidos com ensino em escolas do campo. O curso também se destina a educadores atuantes nos movimentos sociais do campo e estudantes do ultimo semestre dos cursos de Pedagogia e licenciaturas nas áreas de Ciências da Natureza (Química, Física ou Biologia), Ciências Humanas (Historia, Geografia, Sociologia ou Filosofia), Linguagens (Letras, Língua Estrangeira ou Artes) ou Matemática.

A seleção se dará por meio de análise de Memoria Descritivo Analítico, entrevista acadêmica e análise do currículo lattes. As duas primeiras etapas são classificatórias e eliminatórias e a última é classificatória.

Ensino de Ciência da Natureza e Matemática

Já o Curso de Especialização em Ensino de Ciências Natureza e Matemática tem como objetivo capacitar graduandos e professores das áreas de Física, Química, Biologia e Matemática. O curso busca formar educadores capazes de atuar em instituições públicas, privadas e movimentos sociais com conhecimentos para buscar a melhoria de suas práticas educativas.

O processo seletivo consiste em análise de pré-projeto, defesa do pré-projeto e análise do currículo. As duas primeiras etapas são classificatórias e eliminatórias e a última é classificatória. Terão prioridade os licenciados que já estejam atuando em sala de aula nas áreas de formação do curso.

Serviço:

Pós-Graduação no IFCE campus de Crateús

Inscrições: 30 de outubro a 14 de novembro

Educação do Campo - 35 vagas

Ensino de Ciências da Natureza e da Matemática - 40 vagas

Clique aqui para conferir detalhes de cada curso



