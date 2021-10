Com fechamento da pediatria no Monte Klinikum, Fortaleza terá cinco locais conveniados a planos de saúde

Hospital no Meireles ficará sem atendimento pediátrico a partir do dia 30 de outubro

O Hospital Monte Klinikum, localizado no bairro Meireles, em Fortaleza, não realizará mais atendimentos pediátricos a partir do dia 30 de outubro. Fortaleza ficará com apenas cinco atendimentos pediátricos conveniados com operadoras e seguros de saúde: Hospital Luís França, Centro Pediátrico da Unimed, Hospital Otoclínica Sul, Clínica Alberto Lima e Unipronto Maracanaú.



O coordenador de pediatria da Otoclínica e diretor do departamento científico da Sociedade Cearense de Pediatria (SCP), François Ponte, se diz preocupado com o cenário a rede de atendimentos pediátricos privadas na Capital. Ele cita o fechamento do serviço também no Hospital São Camilo, há poucos anos. "O que me deixa mais receoso é porque o início do ano é o período em que as crianças tendem a ficar doentes", explica o médico, que ressalta a necessidade de que as unidades de saúde que prestam atendimento de urgência e emergência consigam suprir às demandas.

"Isso nos deixa muito preocupados. O que nos faz pensar que a gente vai ter que aumentar nosso quadro, porque senão a gente não vai conseguir dar conta do mercado. O número de atendimentos, sem nenhuma dúvida, está aumentando. Nos últimos três meses houve recorde de atendimento das nossas unidades, justamente pelo fechamento das outras", detalhou François. Ele destaca ainda duas outras questões que preocupam: o fato de que alguns planos de saúde só serem aceitos em determinados hospitais e a localização geográfica das unidades, que segundo o médico não é bem distribuída pela Cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | 75 anos do Belchior: confira os eventos em homenagem ao cantor cearense

+ Geração de empregos do Ceará é a 3ª maior do Nordeste em setembro

Até o momento, a unidade do Hospital Monte Klinikum é um dos principais pontos de atendimento para crianças em Fortaleza, possuindo credenciamento com uma série de convênios, como Saúde Caixa, Bradesco, Amil, Cassi, Camed, Sulamerica e vários órgãos e empresas estatais, dentre os quais Exército, Marinha e Banco Central.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags