Ação social da Diageo recicla 4 toneladas de plástico e beneficia comunidades cearenses

Uma ação social realizada pela Diageo, proprietária de marcas como Ypióca e Johnnie Walker, promoveu uma ação social que reciclou 4 toneladas de resíduos plásticos recolhidos de sua unidade da Ypióca, em Fortaleza. A partir da transformação do plástico reciclado, companhia obteve 1.125 kits de utensílios domésticos que foram doados a comunidades na Região Metropolitana de Fortaleza, Cariré e Massapê, também a trabalhadores do artesanato da palha de carnaúba que são parceiras na produção de cachaça, além da filial cearense da Cruz Vermelha.

Cada kit doado era composto por caneca, pote com tampa e balde. Esses kits foram conseguidos a partir da reciclagem de tampas de garrafas, filmes plásticos e garrafas PET meiota. Segundo a Diageo, esse é um projeto piloto que será estruturado e expandido.

“Em nossa operação, realizamos a destinação adequada de resíduos plásticos, a empresas licenciadas. A novidade com essa ação é promover uma destinação melhor, que incrementa a sustentabilidade ambiental, colocando em prática o conceito de economia circular - minimizar a extração de recursos e maximizar a reutilização, além de agregar responsabilidade social, com a disponibilização dos utensílios reciclados gratuitamente para a comunidade”, destaca a gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da Diageo, Jorgeana Monteiro.

O gerente de operações da Diageo, Marcos Rocha, ainda destaca que 100% dos resíduos produzidos pela companhia são destinados adequadamente ao reuso, reciclagem ou coprocessamento. "Desde 2018, somos uma fábrica zero landfill, ou seja, nenhum resíduo é enviado para aterro. A nova ação de reciclagem corrobora e reforça nosso compromisso com as melhores práticas para o meio ambiente e as futuras gerações”, diz.

