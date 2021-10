Sobral e Cruz conquistam maiores notas no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira 2021

No total, o Ceará teve 18 municípios entre os 20 com maiores notas no Ioeb

Os municípios cearenses de Sobral e Cruz conquistaram o primeiro lugar na classificação nacional de maiores notas no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (Ioeb) 2021. No total, foram 5.126 municípios de todo o País no levantamento. O Índice, divulgado nesta quinta-feira, 21, traça um retrato sobre as condições de desenvolvimento educacional das crianças e jovens, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

No Ioeb 2021, o Ceará teve 18 municípios entre os 20 com maiores notas. Além disso, o Estado, que teve nota 5,5, também conquistou a primeira posição no Ioeb entre os estados nordestinos. Na média nacional, aparece em 2º lugar no Brasil, estando atrás apenas do estado de São Paulo. No ranking das capitais, Fortaleza aparece na 3ª colocação, empatando com Curitiba (Paraná). À frente ficaram as cidades de São Paulo e Teresina (Piauí).

De acordo com o secretário de Educação de Sobral, Herbert Lima, o resultado é motivo de alegria e reconhecimento pelos profissionais e ações que compõem a rede pública municipal de Sobral. “Reconhecimento também de uma série de dispositivos de ações que o município de Sobral vem desenvolvendo. Entre elas, a política de fortalecimento e qualificação da formação continuada de professores, a seleção pública de diretores, expansão da rede pública em tempo integral e com o atendimento da educação infantil e novos currículos de aprendizagem dos alunos”, destaca Herbert.

Ainda conforme o secretário, algumas ações estão sendo desenvolvidas na educação de Sobral para fortalecer os indicadores da educação municipal. “Novos critérios de qualidade educacional estão sendo desenvolvidos, dentre eles a universalização do atendimento das crianças em tempo integral, a implementação de novos currículos com parâmetros internacionais, aplicação da avaliação internacional do Pisa — Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), formação continuada e olhar diferenciado para além da aprendizagem dos conteúdos curriculares, olhar para questões emocionais das crianças ”, comenta.

No Índice, são englobados dados da educação infantil ao ensino médio de todas as redes educacionais que estão presentes no município: estadual, municipal e privada. Para compor o modelo, foi observada a relação entre três fatores: indicadores de resultado educacional, indicadores de insumos e processos educacionais e também controle de background familiar.

O primeiro fator trata-se dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e à taxa líquida de matrícula do ensino médio. No segundo, a escolaridade dos professores é relacionada ao número médio de horas-aula por dia, à experiência dos diretores e à taxa de atendimento na educação infantil. O terceiro destaca a escolaridade média dos pais dos alunos.

O Ioeb foi pensado e desenvolvido para responder perguntas do tipo: "Como estão as oportunidades educacionais que cada localidade está ofertando às crianças que lá vivem?"; "Que territórios estão obtendo sucesso em ofertar as melhores oportunidades na educação básica e que territórios precisam dos maiores avanços?". A partir do Índice, é possível analisar e comparar como cada município, estado, Distrito Federal, e o país como um todo estão contribuindo para o sucesso educacional dos indivíduos que nele vivem.

Demais municípios

No Ioeb, os demais municípios cearenses que também alcançaram destaque nacional foram: Milhã, Ararendá, Itatira, Jijoca de Jericoacoara, Pires Ferreira, Martinópole e Quixeramobim, que se encontram entre a 3ª e a 10ª colocação geral.

O Ioeb é realizado pela Comunidade Educativa Cedac, com a parceria técnica das consultorias Metas Sociais e Conhecimento Social. A iniciativa tem o apoio do Itaú Social, Instituto Natura, Fundação Roberto Marinho e Instituto Humanize e o apoio institucional do CLP.



