Portal de cadastro da CNH Popular continua apresentando problemas nesta segunda, 18

O Portal do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) continua apresentando instabilidade na manhã desta segunda-feira, 18. Usuários relatam pouco ou nenhum acesso à aba das inscrições para o programa CNH Popular.

Procurado pelo O POVO na última sexta-feira, 15, o Detran-CE informou que a equipe de Tecnologia da Informação (TI) do órgão estava trabalhando para resolver o problema e normalizar a situação.



CNH Popular

Ao todo, o programa irá ofertar 25 mil habilitações nas categorias A (motocicletas) ou B (carros). Serão 20 mil carteiras para o interior e outras 5 mil para Fortaleza.



O programa foi anunciado pelo governador Camilo Santana em live, no último dia 13. O Detran ainda não informou o número parcial de inscrições até o momento.







Como se inscrever para o programa CNH Popular



O cadastro para obter CNH Popular acontece por meio do portal (http://www.detran.ce.gov.br/).



Podem participar do programa:

- Pessoas credenciadas no programa Bolsa Família

- Pessoas com algum tipo de deficiência

- Pessoas egressas do sistema penitenciário



Para participar, é necessário:

- Ser maior de 18 anos

- Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF)

