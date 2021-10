Saiba como fazer a inscrição no programa CNH Popular

O governador Camilo Santana (PT) realizou no início da tarde desta quarta-feira, 13, por meio de uma live nas redes sociais, o lançamento do programa CNH Popular 2021. As novas inscrições para o programa CNH Popular devem ser feitas de forma virtual, pelo site do Detran. Serão 5 mil carteiras destinadas para pessoas que residem em Fortaleza e outras 20 mil para quem vive no Interior do Estado.

De acordo com o governador Camilo Santana, o número de carteiras distribuídas por município será calculado por meio de três critérios. O primeiro é o tamanho da população de cada localidade, o segundo critério será o município possuir sua própria autarquia de transito ou ter processo/pedido aberto de municipalização do trânsito local. Também será levado em consideração o número de habilitados em cada município.

Já para os beneficiários, também existem critérios de prioridade, sendo eles: pessoas credenciadas no programa Bolsa Família, com algum tipo de deficiência e pessoas egressas do sistema penitenciário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site www.detran.ce.gov.br, selecionar a opção "Habilitação", seguir para a aba "Serviços de Habilitação" e digitar o CPF. Será necessário anexar ao cadastro um comprovante de residência, o RG, a identificação do Número de Identificação Social, o NIS (para quem faz parte do Bolsa Família) e o CPF. Após anexar os documentos, basta finalizar o cadastro e acompanhar o processo pelo próprio site. A confirmação também deverá chegar via e-mail (cadastrado durante o processo).

No início da tarde desta quarta-feira, após a liberação das novas vagas para o programa CNH Popular, o site do Detran apresenta instabilidade para acessá-lo.

LEIA TAMBÉM| Comerciante que atropelou médica em Fortaleza é indiciada



Detran realiza preparativos

Desde o mês de setembro, período em que o governador Camilo Santana (PT) anunciou o retorno do programa CNH Popular, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) vem realizando os preparativos necessários para a retomada da ação.

Criada em 2009, cerca de 140 mil pessoas já se habilitaram por meio da iniciativa até o ano de 2021. Cabe destacar que candidatos que optarem pela categoria A receberão um capacete, garantido pela Lei nº 15.931 de dezembro de 2015, e que atende às exigências legais.

O Detran alerta que os interessados estejam atentos e não respondam às falsas solicitações de cadastro que circulam em redes sociais.

LEIA TAMBÉM| Com cinco mil agendamentos de D3 vencidos em Fortaleza, estratégias são pensadas para agilizar imunização



Confira o lançamento do programa CNH Popular:

Tags