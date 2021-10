Câmeras em uniformes de PMs ajudam a diminuir números da violência, indica estudo

Mudanças comportamentais de policiais e pessoas abordadas e diminuição no desacato e uso de algemas estão entre as mudanças após a utilização dos equipamentos nas rotinas policiais

Um estudo internacional revelou que a utilização de câmeras em uniformes de policiais militares (PMs) e em viaturas ajudou a diminuir os números da violência. No Brasil, pesquisadores que atuam em universidades inglesas e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio) realizaram um teste do estudo. No Ceará, não há previsão para uso da ferramenta, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os pesquisadores instalaram 73 câmeras em coletes de policiais militares de Santa Catarina, e compararam, durante três meses, a ação deles com a dos policiais que não usavam câmeras. Os resultados apresentados foram, principalmente, nas mudanças comportamentais, tanto dos policiais como das pessoas abordadas. As informações são do portal G1.

“Foi da mudança de comportamento do policial, que acabou sendo com as palavras mais rebuscadas, mais escolhidas, quanto a sociedade, que também se portava de maneira diferente porque estava sendo gravada pelo policial militar”, disse o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Dionei Tonet, ao portal.

No Brasil, além de Santa Catarina, a estratégia também foi adotada nos estados de São Paulo e Rondônia. Em São Paulo, policiais de 18 batalhões utilizam câmeras desde junho. O número de mortes decorrentes da atividade policial caiu 46% em todo o estado nos últimos quatro meses, na comparação com o mesmo período de 2020.

O estudo internacional aponta que, além de reduzir a violência policial, também traz outros resultados. Com os policiais que usaram câmeras, houve queda nos casos de desacato, no número de prisões e uso de algemas.

Medida no Ceará

No Ceará, a adoção de câmeras nos uniformes dos policiais, assim como nas viaturas, não tem previsão de ser adotada. Em nota enviada ao O POVO, nesta segunda-feira, 18, a SSPDS-CE informou que “não adota o uso de câmeras em uniformes e viaturas policiais”, e ressaltou que ainda não há previsão para adoção da prática.

A pasta não respondeu sobre como ela avalia o uso da estratégia como medida para a diminuição dos casos de violência policial, assim como forma de adesão de provas na rotina das operações policiais.

