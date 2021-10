Cinco armas e coletes roubados de vigilantes de escolas indígenas são recuperados

A Polícia Militar do Ceará, por meio da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar, recuperou cinco armas e dois coletes balísticos que foram roubados de vigilantes durante invasões a escolas indígenas no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo, 17.

São cinco revólveres calibre 38 e os coletes. As forças desenvolveram uma operação desde o crime e, nesta noite, a Força Tática de Caucaia recebeu informações e foi averiguar um local, na Catuana, onde estavam as armas e os coletes. Os criminosos conseguiram fugir, mas a Polícia Militar e Polícia Civil atuam para a identificá-los. O caso foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).

No sábado, 16, os vigilantes foram surpreendidos pelos criminosos, que subtraíram os revólveres. Eles foram ameaçados e amarrados. O crime aconteceu em um intervalo entre 1 e 3 horas da madrugada.



A última informação atualizada da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabiliza seis escolas, sendo nos bairros Capuan, Coité e Genipabu. Os coletes estavam trancados em armários dos estabelecimentos de ensino. O Sindicato dos Vigilantes afirmou ao O POVO que os profissionais da segurança privada estavam em estado de choque após as ameaças feitas pelos assaltantes.

Leia íntegra da nota divulgada pela SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE), em uma resposta rápida, recuperou, neste domingo (17), cinco armas de fogo e dois coletes, que haviam sido roubados, ontem (16), de vigilantes que atuam em Caucaia. A ação foi realizada por equipes da Força Tática e do serviço de inteligência do 12o Batalhão. O material foi encontrado em um imóvel no Distrito de Catuana. As armas, sendo cinco revólveres, e os coletes foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que está à frente das investigações. Diligências seguem em andamento visando localizar os autores do crime.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia de Metropolitana de Caucaia (DMC). O sigilo e o anonimato são garantidos.





