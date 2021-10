Novo decreto estadual libera público em todas as modalidades esportivas com 30% da capacidade

Regras são as mesmas previstas para a realização de jogos de futebol; capacidade será ampliada para 50% a partir do dia 23 de outubro

O novo decreto estadual do Ceará liberou a presença do público em todas as atividades esportivas profissionais - até então a flexibilização estava prevista apenas para jogos de futebol. A medida foi publicada no último sábado, 16, no Diário Oficial do Estado (DOE), e prevê a abertura para 30% da capacidade.

O documento determina que os demais eventos esportivos devem seguir os mesmo protocolos previstos para a realização dos jogos de futebol. Ou seja, precisam ser realizados em ambiente aberto e previamente autorizados pela autoridade sanitária. Além disso, será exigido aos torcedores logo na entrada comprovante de imunização com as duas doses da vacina.

No momento, a capacidade permitida é de 30%, com aplicação prevista para 50% a partir do próximo de 23. Os treinos, as provas e os jogos de competições esportivas seguem sem previsão de presença de público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra observação é sobre o cumprimento do protocolo sanitário específico, estabelecido pela equipe de saúde. Para esportes, é exigido que todos os participantes e trabalhadores usem máscara cirúrgica (N-95 ou PFF2).

Eventos-teste

No último dia 20 de setembro, foi realizado um evento-teste, com até 10% do público, em um jogo de futebol no Castelão, em Fortaleza. A partida que marcou a execução foi entre o Fortaleza e Atlético.

Após a realização, no dia 7 de outubro, o Governo do Estado liberou a presença dos torcedores para todos os jogos profissionais de futebol no Ceará nas mesma condições.

A liberação aconteceu após a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) avaliar como positiva a execução do protocolo sanitário na ocasião, bem como no jogo entre Ceará e Internacional, que ocorreu na noite anterior à liberação.

Tendo em vista o sucesso do procedimento e a obediência aos protocolos, a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves, já cogitava a ampliação da capacidade de público.

Tags