Sobe para cinco o número de mulheres mortas em 72 horas no Ceará

Uma mulher de 25 anos foi morta e outra de 26 foi baleada no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte, no Ceará, no fim da tarde desta sexta-feira, 15. Os criminosos estavam em um automóvel e abordaram as duas em via pública. Uma das vítimas, Pabline Bezerra, morreu no local, e a outra moça que a acompanhava foi socorrida para o hospital.

Nesta sexta-feira, 15, uma outra mulher foi morta a tiros em Pacajus. Ela carregava duas sacolas com peixe e uma frigideira quando foi abordada por um homem em uma motocicleta, que efetuou os tiros. A vítima, identificada como Larissa, morreu no local.

Já na noite da quinta-feira, 14, Gutterlânia Gomes da Silva, de 30 anos, foi morta a tiros e pedradas no bairro Siqueira, em Fortaleza. Ela trafegava no automóvel quando foi atingida e perdeu o controle do veículo. A mulher voltava da academia.

Também na quinta-feira, 14, na localidade de Lagoa dos Porcos, Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, uma mulher foi encontrada morta. Ela estava às margens de uma estrada de terra e apresentava diversos ferimentos no rosto. Na quarta-feira, 13, uma mulher identificada como Serdelina foi morta no bairro Arianópolis, em Caucaia.

Os crimes têm características de execução. Ainda não há informações da Polícia sobre as respectivas motivações.

