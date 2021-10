Portal de inscrição para CNH Popular apresenta instabilidade pelo 2º dia consecutivo

O Portal do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) apresenta instabilidade e está fora do ar, na manhã desta sexta-feira, 15. A oscilação é identificada desde a tarde de quarta-feira, 13, após início das inscrições para CNH Popular. Procurado pelo O POVO, o Detran-CE informou que a equipe de Tecnologia da Informação (TI) do órgão está trabalhando para resolver o problema e normalizar a situação. A instabilidade acontece em decorrência da "imensa demanda de acessos, das pessoas interessadas em se cadastrar no Programa CNH Popular", informa o Departamento.

LEIA MAIS | Saiba como fazer a inscrição no programa CNH Popular



+ Programa CNH popular: saiba quem tem direito ao benefício no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cadastramento para obter CNH Popular acontece por meio do portal (http://www.detran.ce.gov.br/). O programa Carteira de Motorista Popular pretende ofertar de 25 mil vagas para carteiras de habilitação nas categorias A (motocicletas) ou B (carros). Sendo 5 mil carteiras destinadas para pessoas que residem em Fortaleza e outras 20 mil para quem vive no Interior do Estado.

Entre os beneficiários que podem participar do programa, estão: pessoas credenciadas no programa Bolsa Família, pessoas com algum tipo de deficiência e pessoas egressas do sistema penitenciário. Todos os candidatos devem ser maiores de 18 anos e devem possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags