Duas pessoas morreram e 32 ficaram feridas em rodovias federais no feriadão

Mesmo com um feriadão, já que o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, caiu numa terça, o número de acidentes e de mortes teve queda no Ceará. Em 2020, foram três mortes registradas nas BRs que cortam o Ceará e 37 acidentes. Este ano, o número de óbitos foi um a menos, com dois registros, e o número de feridos foi de 34. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Nossa Senhora Aparecida 2021 na noite desta terça-feira, 12.

De acordo com a PRF, houve uma atuação mais intensa na fiscalização, que resultou em um aumento de mais de 130% no número de pessoas e veículos fiscalizados. Durante os cinco dias da Operação, a PRF realizou 158 comandos de fiscalização, nos quais 2.932 veículos e 3.127 pessoas passaram por monitoramento individual, o que resultou em 2.585 autos de infração registrados, número 21% maior que o registrado em período similar de 2020.

Um total de 14 testes do bafômetro, de um total de 564 testes de alcoolemia, deram resultado positivo para a ingestão de álcool. Uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante, quando o resultado do teste é superior a 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Entre as principais autuações, foram fiscalizadas 82 pessoas sem cinto de segurança, 68 sem capacete em motocicletas e 275 ultrapassagens proibidas foram registradas. A PRF reforça as orientações aos condutores, passageiros e todos os usuários das rodovias federais: atitudes responsáveis são essenciais para termos um trânsito seguro e para chegarmos tranquilos aos nossos destinos. Dirigir seu veículo dentro dos limites da legislação é a principal maneira que o condutor tem para garantir a segurança dele e dos outros.







