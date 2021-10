Policiais do Ceará são treinados por grupo de elite da polícia francesa

Agentes de segurança da Polícia Civil e Militar do Ceará iniciaram, nesta segunda-feira, 11, treinamento com o Raid, que é a Força de Intervenção da Polícia Nacional (FIPN) da França. O treinamento, que envolveu 16 policiais cearenses, tem como objetivo aprimorar técnicas de resgate de vítimas em situações extremas. A capacitação deve seguir até 22 de outubro.

Os 16 agentes — oito policiais civis da Core e oito policiais militares do CPChoque — terão o total de 80 horas de treinamento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), o treinamento inclui abordagem em domicílios, de revista e procura, liberação de reféns, táticas de intervenções em metrôs e ônibus, além de técnicas de defesa durante uma intervenção e treino de tiro.

Sobre o assunto Policia investiga dois assassinatos e uma tentativa de homicídio em Caucaia

Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher: saiba onde denunciar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Raid (sigla que em português significa busca, assistência, intervenção e dissuasão) é considerado uma unidade de elite e opera em toda a França. Criada em 1985, tem um total de 450 agentes e desde 2009 faz parte da Força de Intervenção da Polícia Nacional (FIPN). O grupo atua, principalmente, contra o crime organizado, o terrorismo, a tomada de reféns e todas as formas de criminalidade.

Segundo Sérgio Santos, delegado geral da Polícia Civil, a realização do curso representa uma valorização dos profissionais. “A qualificação do nosso pessoal é a principal arma no combate aos crimes e às organizações criminosas. Existe uma parceria com o governo francês, e essa troca ocorre não só na área de investigação, como na parte tática, a exemplo do curso que se inicia hoje. Esse será um importante momento para o intercâmbio de conhecimento”, ressaltou.

Tags