Ceará recebe mais 186 mil doses da vacina da Pfizer nesta segunda, 11

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta segunda-feira, 11, por meio de suas redes sociais, a chegada de mais 186.030 doses da Pfizer. De acordo com o Ministério da Saúde, o lote chega às 10h30min ao Aeroporto Internacional Pinto Martins.



As doses seguirão o mesmo destino do lote com 143.910 doses que chegou na semana passada: a aplicação de D2.



"Seguimos trabalhando firmes para vacinar nossa população o mais rápido possível", disse Camilo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Boa notícia para a sequência da imunização dos cearenses. Mais 186.030 doses de vacinas contra a Covid chegam hoje ao Ceará. O lote da Pfizer será usado para aplicação da segunda dose, de acordo com o Ministério da Saúde, e tem previsão de chegada às 10h30. (cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 11, 2021

Vacinômetro



De acordo com dados do Vacinômetro, a ferramenta da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) que monitora os números da vacinação no Estado, o Ceará já conta com mais de 10 milhões de doses aplicadas. Dessas, quase 4 milhões são de D2 e mais de 164 mil de dose única. A última atualização da ferramenta foi no dia 7 de outubro, às 17h.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags