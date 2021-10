Começa a 13ª edição do movimento Outubro Rosa no Ceará; saiba quais ações serão desenvolvidas

O movimento Outubro Rosa, que busca a conscientização das pessoas a respeito da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero, chega a sua 13ª edição no Ceará. Neste ano, o movimento consolida o propósito de criar a Rede Cearense de Combate e Enfrentamento ao Câncer (Rececca).

Por ocasião da pandemia registrada no Brasil desde o final de fevereiro de 2020, os diversos tipos de câncer, bem como Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), foram visivelmente negligenciadas. De acordo com estudo da Sociedade Brasileira de Mastologia, médicos adiaram em até 50% as cirurgias de câncer de mama por causa da pandemia.

Considerando ainda a situação do paciente oncológico do interior e da capital Fortaleza, o Outubro Rosa no Ceará assume objetivos específicos para essa edição: estímulo ao autocuidado por parte da sociedade, definição do fluxo de atendimento a pacientes oncológicos da Capital e do interior por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), compromisso da Gestão Pública, defesa do SUS e ênfase na valorização da saúde dos trabalhadores da área.

Dentre as ações oferecidas, estão a oferta de mamografias, rodas de conversa, entrega de ofícios em prol de estudo situacional sobre a situação do câncer no Ceará, iluminação ampliada etc.

A coordenadora do movimento, Valéria Mendonça, reforça aspectos importantes das ações: “Prosseguimos com o compromisso de ser 100% inclusivo, geograficamente abrangente e socialmente igualitário. Reativamos o Grupo Rosa e a ideia é transformá-lo em um Batalhão Rosa em defesa da Saúde pública”.

Acompanhe a programação preliminar do movimento Outubro Rosa Ceará 2021:

• Iluminação ampliada com mais pontos

Circuito Rosa de Iluminação - Parceria com o Fórum Territorial 12 e outros

• Entrega da Chave Rosa ao Município e ao Estado: Gabinete do Prefeito/Gabinete do Governador

1° de outubro

Fortalecimento da iniciativa Fortaleza Cidade Rosa, em busca de maior Saúde e Cidadania.

• Diálogos Rosa - Rodas de conversas intersetoriais :

- Segurança Pública/ Justiça

- Educação

- Geração de Trabalho e Renda

- Segurança Alimentar

- Saúde do(a) Trabalhador(a)

- Determinantes Sociais

- Diversidade e Inclusão

- ODSs - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável/ONU

- Turismo - efetivação da Campanha Fortaleza Cidade Rosa , em busca de mais Saúde e Cidadania

- Outros

• Formação em Advocacy em Saúde para diversos públicos.

• Beira Mar Rosa - Parceira com a Setfor e Secultfor, o mês inteiro em parceria com a Rede hoteleira - 1° a 31 de Outubro

Remada das Vitoriosas - Mulheres de toda Fortaleza e Interior do Estado

- V Regata Rosa e Azul

- Surf para Todas

• Corrida Rosa e Azul (Último Domingo de outubro) - Virtual

• Durante o mês inteiro teremos o Outubro Rosa 100% inclusivo e participativo.

• Durante o mês de outubro, entrega do SELO ROSA, o Selo do Compromisso

• Blitz Rosa- Realização , Avaliação e Devolutiva em forma de e encaminhamentos / Providências



• Dia Rosa Lilás - Interface das causas : Combate e enfrentamento ao Câncer de Mama e a Violência Contra a mulher

Apresentação do Cordel Rosa

- Reedição da Cartilha Rosa - Especial PANDEMIA / versão Inclusiva

- Reedicão da Cartilha Lilás - Especial PANDEMIA / versão Inclusiva

• Audiência Pública / Homenagens - Sessão alusiva da 13a. Edição do Outubro Rosa no Ceará - Lei Estadual na Assembleia Legislativa

- Resgate do ofício/ solicitação de apoio para a Criação da Rede Cearense de Combate e Enfrentamento ao Câncer- 2012/2013

- Entrega do ofício de solicitação para a realização do estudo situacional da situação do C NCER no Ceará nos últimos 05 anos - Comissão de Altos Estudos

• Tribuna Livre na Câmara Municipal de Fortaleza

• Formação/ Curso de Agentes Rosa

• Durante o Mês inteiro teremos ativação dos ODSs - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável / ONU

• Caravanas Rosa pelo interior - 05 Regiões de Saúde / Parcerias com diversas instituições de atuação estadual

• Lançamento do I Encontro Internacional de Vitoriosas/Outubro de 2022 em FortVcaleza

• Encerramento início de Novembro na Casa Civil - Entrega do Mapa Rosa, o Mapa do Compromisso - parceria com o Cosems Ceará

Extensão :

1. Criação da Rede Cearense de Enfrentamento e Combate ao Câncer (Rececca)

2. Efetivação do Programa "Eu me cuido, faço minha parte!"

Criação da Rede Cuide-se

3. Ativação da campanha "Todos juntos pela saúde"

4. Fortalecimento da campanha "Saúde de Janeiro a Janeiro"



