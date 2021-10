Rodoviária de Fortaleza terá 177 ônibus extras para mais de 7 mil passageiros; veja principais destinos

Com acréscimo de 34% na movimentação de passageiros entre os dias 8 a 12 de outubro, desta sexta-feira até terça-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, as empresas de transporte rodoviário devem adicionar 177 ônibus à frota em Fortaleza. Segundo a empresa que administra os terminais rodoviários da Capital, a Socicam, cerca de 7.434 passageiros deverão embarcar em viagens no período.

Pelo menos 660 viagens deverão ser realizadas entre o fim de semana e o feriado. A movimentação esperada é 40,2% maior do que no mesmo período de 2020. Os principais destinos do Estado são as cidades de Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. Já quem viaja para fora do Ceará procurou destinos como Teresina, Natal, Recife, Parnaíba e João Pessoa.

Para viajar, é obrigatório que os passageiros utilizem máscara de proteção. O Terminal também recomenda que as pessoas cheguem com uma hora de antecedência ao embarque para conferir documentações, identificar bagagens com nome, telefone e endereço e dirigir-se ao ônibus que deve levá-lo ao destino desejado.



FORTALEZA, CE, BRASIL, 06-10-2021: Inauguração do Centro de Testagem Covid-19, na Rodoviária Engenheiro João Thomé. O exame é realizado de forma gratuita e é voltado para passageiros que desembarcaram no local, passando pela barreira sanitária. ( Foto: Fernanda Barros / Especial Para O Povo) (Foto: Fernanda Barros)



Centro de testagem na Rodoviária

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé recebeu um centro de testagem de coronavírus nessa quarta-feira, 6. O posto fica aberto das 8h às 18h na plataforma de desembarque. Devem ser testados 20% do público que chega de ônibus na cidade de forma aleatória. Caso o passageiro tenha teste positivo, ele será orientado a fazer autoquarentena e a infecção será notificada à equipe de vigilância sanitária do município de destino.

