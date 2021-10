Dia das Crianças: Veja lista de iniciativas para levar alegria a crianças e adolescentes

03:54 | Out. 08, 2021

O POVO traz listagem com campanhas solidárias para fazer a alegria de jovens cearenses; veja ações promovidas por órgãos públicos e organizações não-governamentais

O dia das crianças é tradicionalmente celebrado com festividades e o aquecimento do setor comercial. Com o intuito de levar felicidade aos jovens neste 12 de outubro, diversos projetos e organizações sociais lançam campanhas solidárias para arrecadar presentes e mantimentos, além de fazer a alegria da garotada.

Confira lista elaborada por O POVO com algumas iniciativas voltadas para esta causa:

Projeto Doce de Leite do Bem

O projeto social tem a dinâmica de trocar cesta básicas por um pote de doce de leite como estímulo para as doações. Costumeiramente, os produtos arrecadados têm como destino ajudar famílias em situação de fome. O projeto já deu suporte a mais de 2.000 famílias de várias cidades do estado do Ceará.

No mês de outubro, a campanha é voltada para crianças que moram na periferia de Fortaleza. O Doce de Leite do Bem está recolhendo doações de lanches e roupas, além da contribuição com entretenimento para levar festinhas de bairros com baixo IDH da Capital.

Para realizar doações e mais informações sobre o projeto: (85) 99759-0545

Redes sociais: @docedeleitedobem

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

A campanha Operação Brinquedo, realizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), incentiva a doação de brinquedos novos para crianças em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas até o próximo dia 8 de outubro, das 9h às 17h, na sede da SSPDS ou em uma das seis instituições vinculadas.

Endereços para entregas:

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

Avenida Bezerra de Menezes, 581 – São Gerardo

Superintendência da Polícia Civil do Estado do Ceará

Rua do Rosário, 199 – Centro

Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará

Avenida Aguanambi, 2280 – Bairro de Fátima

Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar

Rua Oto de Alencar, 215 – Jacarecanga

Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)

Avenida Presidente Castelo Branco, 901 – Moura Brasil

Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp)

Avenida Presidente Costa e Silva, 1251 – Mondubim

Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp)

Avenida Bezerra de Menezes, 581 – São Gerardo

Para mais informações: (85) 3101.6569

Associação Peter Pan

A Associação foi criada em 1996 e, desde então, atua no cenário do câncer infantojuvenil nas regiões Norte e Nordeste. Em média, são cerca de 1.100 crianças assistidas por mês na instituição. Como uma entidade sem fins lucrativos, os serviços são mantidos apenas com o auxílio de doações mensais (únicas ou recorrentes).

Como contribuir:

Chave pix CNPJ: 02.943.482/0001-49

Para realizar doações online, clique aqui.

Doações em dinheiro podem ser feitas diretamente no telefone (85) 4008-4142.

Clique para conferir outras formas de doações

Instituto Primeira Infancia (Iprede)

Neste mês, o Iprede também realiza o trabalho de recolher doações de brinquedos destinados a crianças em vulnerabilidade social. Segundo a organização, as doações podem ser feitas diretamente ao Instituto, como também em um dos parceiros em 11 Pontos de recolhimento.

Confira os pontos de coleta:

Eco Club-Rua Bento Albuquerque, 1002-Cocó. Contato: (85) 99651-0664.

Eco Club-RioMar Fortaleza-Papicu.

Clube das Estrelinhas-Shopping Iguatemi.

Clube das Estrelinhas-Shopping RioMar Fortaleza-Papicu.

Clube das Estrelinhas Boulevard Restaurantes. Contato: (85) 3241-0921.

Bambolim-Shopping Iguatemi- Avenida Washington Soares, 85-Edson Queiroz. Contato: (85) 3241-5589

Pakaraka Parque e Festas-Avenida Dom Luís, 1200-Piso2-Aldeota. Contato: (85) 99793-1011.

Park & Games-Shopping Iguatemi-Contato: (85)3241-2444.

Golf Ville Resort Residence-Avenida Oceano Índico, 255-Porto das Dunas-Aquiraz. Contato: (85) 2181-6219.

Clínica MP Kids-Avenida Eusébio de Queiroz, 1890-Eusébio. Contato: (85)9.8850-8382.

Espaço Diversão-Via Sul Shopping. Contato: (85)3037-6727.

Iprede

Rua Professor Carlos Lobo, 15 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza

Doações por PIX: [email protected]

Contato: (85) 3218-4000

Para mais informações, clique aqui.



