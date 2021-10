Advogado é indiciado por chefiar esquema de falsos correspondentes bancários e lotéricas

Além do Ceará, o esquema também ocorria nos estados do Pará e da Paraíba

Um advogado de 33 anos da cidade de Beberibe foi indiciado por comandar um esquema de falsos correspondentes bancários e falsas lotéricas com atuação no Ceará, além dos estados do Pará e da Paraíba. A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão no município do Litoral Oeste e o inquérito foi concluído nesta terça-feira, 5, e remetido ao Poder Judiciário. A ação é a quarta da Operação Foco.

O cumprimento da determinação judicial, ocorrido na última sexta-feira, 1, foi acompanhado de dois advogados da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE). De acordo com a Delegacia Municipal de Beberibe, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um imóvel no Morro Branco e em um escritório no Centro de Beberibe. Na ocasião, foram apreendidos documentos que serão utilizados na investigação policial.

Conforme a delegada Ana Scotti, titular da Delegacia de Beberibe, o advogado foi indiciado por organização criminosa, estelionato e apropriação indébita. A aproximação dele com o grupo começou no fim do ano passado. “Ele é investigado como um dos chefes do grupo criminoso. Temos elementos que nos indicam isso. Além da assessoria jurídica para os demais integrantes do grupo, ele analisava os contratos de abertura das agências e correspondentes bancários e falsificava documentos”, informa a delegada.

Além disso, ainda de acordo com Scotti, o advogado é suspeito de utilizar documentos de outras empresas, já abertas, para abrir falsos correspondentes bancários. “Um dos requisitos para a participação dele, era que os demais, caso fossem capturados, não o denunciassem. Se ele fosse denunciado, os outros ficariam sem advogado. Isso é surreal”, aponta ela.

Operação Foco



Deflagrada em 2 de setembro de 2021, a primeira edição da Operação Foco, articulada pelas Polícias Civis do Ceará e do Pará, nas cidades cearenses de Fortaleza, Beberibe e Horizonte, resultou no início da desarticulação do grupo suspeito de um prejuízo de mais de R$ 1 milhão contra as vítimas dos três estados. Conforme a investigação, os criminosos se apropriaram dos dinheiros das vítimas, que iam aos estabelecimentos para efetuar os pagamentos de boletos. Porém, os valores não eram compensados, e só após alguns dias elas percebiam que tinham caído em um golpe.

Em menos de 72 horas após a primeira edição, mais três homens suspeitos de participação no golpe foram capturados em um condomínio de luxo na Lagoa do Uruaú, em Beberibe. Com o trio, natural de Minas Gerais, as forças de segurança apreenderam cartões magnéticos e equipamentos eletrônicos.

Já no dia 11 de setembro de 2021, outros três suspeitos foram presos. Um deles foi encontrado em uma pousada em Canoa Quebrada, no município de Aracati, e os outros dois, em um hotel no bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza. Com eles, foram apreendidos documentos falsos, impressoras de lotéricas, aparelhos eletrônicos e uma quantia em dinheiro.



