Juazeiro do Norte é mais uma cidade cearense a registrar atos contra Bolsonaro

Moradores de Juazeiro do Norte foram às ruas protestar contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido). A cidade é uma das mais de 300 com atos programados contra o presidente, neste sábado, 2. Desde as primeiras horas da manhã, manifestantes também ocupam as ruas de Fortaleza.

As cidades de Iguatu, Sobral, Russas e Viçosa do Ceará também possuem atos agendados para hoje. As principais pautas das manifestações deste sábado são a indignação pelos quase 600 mil mortos no país vítimas da Covid-19 e a má gestão da pandemia no Brasil. Os manifestantes pedem ainda o impeachment de Bolsonaro.

Em Juazeiro, as manifestações tiveram início às oito da manhã, em frente à Praça da Prefeitura. Além de pedirem a saída do presidente, manifestantes carregavam um cartaz contra a reforma administrativa e favorável aos servidores públicos.



Esta não é a primeira vez que Juazeiro do Norte registra atos contra Bolsonaro em 2021. Em pelo menos duas outras ocasiões, nos meses de maio e setembro, manifestantes foram às ruas contrários à atual gestão federal.

De acordo com a frente popular "Fora Bolsonaro", os atos contra o presidente serão realizados em todas as regiões brasileiras e em pelo menos mais dez países no exterior.

