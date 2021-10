Idosos representam 46% das demandas do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria

Entre as solicitações, as principais são para alimentação especial, pedido de fraldas e medicamentos

O Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa), da Defensoria Pública do Ceará, recebeu, de janeiro a setembro de 2021, 3.254 demandas, onde 1.511 foram de pessoas idosas a partir de 60 anos, representando 46% das solicitações no núcleo neste ano. Entre as solicitações, as principais são para alimentação especial, pedido de fraldas e medicamentos. Na Defensoria, o núcleo oferece orientação jurídica ao público, assim como seus representantes, para todos os casos referentes à saúde pública.

A supervisora do Nudesa, a defensora pública Yamara Lavor, comenta o registro das solicitações. “Em decorrência da idade, as demandas vão surgindo. O pedido de fraldas descartáveis é muito recorrente, porque evita uma série de complicações, como dermatites e internações hospitalares. Normalmente, nossos assistidos solicitam quando são pacientes que se recuperam de sequelas de AVC ou que convivem com o alzheimer”, explica.

Durante os picos de casos da pandemia de Covid-19, o Nudesa chegou a observar um aumento de 335% em um mês nos pedidos por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid, sendo grande parte direcionada a pessoas idosas. A defensora também comenta, de forma positiva, que há dois meses o Núcleo não recebe demandas sobre leitos de UTI Covid.

A população vulnerável que tiver demandas de saúde, em Fortaleza, pode entrar em contato com o Nudesa. “O representante deste idoso entra em contato, organiza a documentação e envia para a gente. Sempre tentamos resolver de forma administrativa, pois é uma modelo mais célere. Em casos de negativa, a gente judicializa. Atuamos sempre junto às secretarias de saúde do Estado e do Município e, quando é o caso, às administradoras dos planos de saúde”, informa Yamara.

Serviço

Nudesa – Como ser atendida (o)

Para dar entrada nas ações judiciais relacionadas à saúde durante os dias da semana, a população pode acionar nos canais digitais o Núcleo de Defesa da Saúde pelo contato (85) (85) 98895-5436 ou e-mail [email protected]

Nos fins de semana e feriados, a Defensoria Pública disponibiliza o serviço de plantão apenas de casos urgentes, dentre eles os pedidos de UTI, de 12h às 18h, em Fortaleza. As orientações para atendimento durante os sábados e domingos podem ser buscadas no contato: (85) 98400-5997 (WhatsApp).



