Idosos do abrigo Olavo Bilac participam de manhã inclusiva na Praia de Iracema

Depois de quase dois anos sem poder ir à rua devido à pandemia de Covid-19, dez idosos do abrigo Olavo Bilac voltaram a testemunhar a vida que acontece para além da instituição nesta sexta-feira, 1º de outubro. A data, em que se celebra o Dia Internacional do Idoso, foi escolhida para um passeio na Praia de Iracema.

Glaudson Martins se emocionou conversando com O POVO ao sair do mergulho nas ondas viabilizado pelo projeto Praia Acessível. Morador do abrigo há dois anos, ele conta que vivia no Mucuripe e trabalhou próximo à praia. “Foi uma sensação gostosa. É sempre bom a gente rever as coisas boas da vida”, expõe, apontando ainda que se sentiu muito seguro apesar das dificuldades de mobilidade que tem. “É muito bom estar no mar. Se pudesse, voltaria mil vezes.”

A emoção também está presente no relato de José Constantino dos Santos, 82 anos. “Gostei demais do banho de mar. Não é só o banho, mas (também) a presença de me trouxe aqui hoje”, afirma após cantarolar versos de Nelson Gonçalves. “Vou anunciar lá que andei com gente de gabarito hoje”, satisfeito ao se sentir visto e com desejos realizados.

Atualmente, o abrigo Olavo Bilac acolhe 73 idosos, entre homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. “A grande maioria dos nossos idosos foram abandonados ou estavam em situação de maus-tratos”, explica Quitéria Magalhães, diretora do equipamento. “Somos o único abrigo para essa população mantido pelo governo estadual. Infelizmente, a demanda é muito grande. É difícil escolher (quem será acolhido)”, lamenta.

Quitéria indica que as ações sociais do abrigo buscam “trazer vida para a vida do idoso”. “Eles têm uma necessidade muito grande de interagir com as pessoas, trocar experiências e desfrutar de momentos que vivenciariam se estivessem em família”, percebe. Além de proporcionar o lazer, ela afirma que “o grande objetivo é sensibilizar a população para a forma como o idoso tem sido tratado: negligenciado e sofrendo os mais variados tipos de violência”.

Também presente na ocasião, Malu Justa enfatiza a importância do Praia Acessível. “Tinha escutado falar do projeto, mas nunca tinha vindo. É revigorante estar no mar, e o projeto dá uma liberdade de estar lá e contar com uma segurança e firmeza que às vezes nosso corpo não nos dá mais”, diz ela, que atua como conselheira no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedi).

Dia Mundial do Idoso

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu em 1991 o 1ª de outubro como Dia Mundial do Idoso. O objetivo é sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, dando ênfase à necessidade de proteção e de cuidados para com essa população.

“É um marco regulatório para mostrar às pessoas que todos nós temos obrigações com os idosos”, aponta Socorro França, titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). “Se temos em vista um país mais solidário e mais justo, que ainda não é, temos que reconhecer o papel que eles desempenharam e ainda desempenham. Não podemos simplesmente abandoná-los.”

