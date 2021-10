Chove em cerca de 12 municípios; confira a previsão para o fim de semana

13:39 | Out. 01, 2021

O início deste mês de outubro deverá apresentar condições para chuvas passageiras, porém, com predomínio de céu com poucas nuvens em todas as macrorregiões até o próximo domingo, 3.

LEIA TAMBÉM | Operação resgata 43 cearenses de trabalho escravo em cidade baiana

Há possibilidade de chuva em Jaguaribana, Ibiapaba, Cariri e Sertão Central e Inhamuns entre tarde e noite, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A tendência, neste momento, é de registros pontuais de passageiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Ingressos em parques nacionais ficam mais caros a partir de novembro; confira

A expectativa de precipitações para o primeiro dia de outubro se dá pela atuação de áreas de instabilidade, assim como a fatores locais como umidade, temperatura, relevo e da brisa marítima (ventos que sopram do mar para o continente).

Já para o fim de semana, a Funceme indica apenas céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

LEIA TAMBÉM | Fiocruz: Ceará tem a maior proporção de pessoas em atraso para a D2 contra a Covid



Chuvas em 12 municípios

A Funceme registrou chuva em, pelo menos, 12 municípios no que se refere ao intervalo entre as 7h desta quinta, 30, e as 7h desta sexta-feira, 1º.

Os dados preliminares indicam que os principais acumulados foram os seguintes:

-Parambu: 10mm

-Jardim: 9.6mm

-Jati: 9.2mm

-Tauá: 8mm

-Brejo Santo: 7mm



Tempo seco e ventos

Para esta sexta-feira, 1º, e para o fim de semana, o Ceará deverá permanecer sob condições de baixa umidade. A previsão da Funceme é que os valores girem em torno de 20% no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais macrorregiões, a umidade poderá variar entre 30% e 40%.



Em relação aos ventos mais fortes, o estado segue sob tendência de rajadas de vento junto a faixa litorânea, podendo alcançar valores entre 35 km/h e 55 km/h, principalmente durante os períodos diurnos.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags