Hospital do Cariri lança campanha para doar cirurgias de reconstrução da mama

Por meio da campanha “Por amor à vida, te quero bem”, realizada pelo Hospital Santo Antônio (HSA) de Barbalha, mantido pela Fundação Otília Correia Saraiva (FOCS), duas cirurgias plásticas de reconstrução mamária serão doadas para pacientes que já foram submetidas à mastectomia unilateral (retirada de uma das mamas após diagnóstico e tratamento de câncer de mama). A ação é uma iniciativa em comemoração ao Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama.

Com inscrições abertas até esta quinta-feira, 30, as pacientes podem se inscrever por meio do preenchimento de um formulário, que pede alguns dados como Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), endereço, nome completo etc. Os dois procedimentos cirúrgicos têm data prevista para o dia 18 de outubro, sendo realizados pelo médico cirurgião plástico Dr. Paulo José, Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, juntamente com a equipe multidisciplinar do hospital.

Os itens necessários para a realização dos procedimentos, antes e após a realização da reconstrução mamária, serão custeados pelo hospital. Dessa forma, as pacientes não terão nenhum custo com exames, prótese, internação, equipe médica, equipe de enfermagem, medicamentos e materiais. Após a cirurgia, elas ficarão internadas e a alta hospitalar vai depender da recuperação, onde elas também serão beneficiada com todo o material para continuidade do tratamento domiciliar.

Critérios de participação

- Ter acima de 40 anos e que ter sido submetida à mastectomia unilateral (retirada de uma das mamas após diagnóstico e tratamento de câncer de mama);

- Comprovar residência no triângulo Crajubar (que morem em Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha);

- Não ter renda superior a um salário mínimo;

- Estar em boa condição de saúde, não estar gestante e testar negativo para a Covid-19,

- Estar apta para a realização da cirurgia após exames pré-operatórios e avaliação médica;

- A participação fica condicionada às pacientes que comprovem disponibilidade de ausência das suas atividades diárias conforme indicação médica, incluindo período de internação e continuidade no cuidado e tratamento do pós-operatório.



Mais informações podem ser consultadas no regulamento da campanha.

