Retorno das aulas presenciais em Juazeiro do Norte ocorre em novembro

A partir do dia 3 de novembro, o retorno irá ocorrer para as séries do infantil V, 5º e 9º ano, de forma escalonada, com a ida de um grupo em um dia e o outro no dia seguinte

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria da Educação, apresentou na última quinta-feira, 23, o Plano Municipal de Retorno Seguro às aulas presenciais. No município, localizado na região do Cariri, as aulas presenciais devem retornar no dia 3 de novembro, de forma escalonada, contando com um período de adaptação aos protocolos durante o mês de outubro.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta segunda-feira, 27, a secretária Municipal de Educação, Pergentina Jardim, falou sobre o retorno das atividades. Conforme a secretária, o retorno irá ocorrer para as séries do infantil 5, 5º e 9º ano, com a ida de um grupo em um dia e o outro no dia seguinte.

O avanço irá ocorrer quinzenalmente. “15 dias depois a gente avança com o 2º ano, o infantil IV e o 7º ano. E os outros próximos 15 dias, a gente volta com o restante da rede de ensino”, disse a titular da pasta.

A secretária também destacou que a ideia é que outubro seja um mês de adaptação e teste dos protocolos. “As unidades escolares vão fazer atividades presenciais como aulões, reuniões de pais, professores e aplicação de simulado. Outubro é o momento de adaptação e teste do protocolo”, comenta.

O Plano, que foi apresentado pela titular da pasta, Pergentina Jardim, foi elaborado a partir das discussões do Comitê Municipal de Retorno Seguro, que conta com a participação de 23 membros, representando diversos segmentos da sociedade.

Apesar do anúncio de retorno, as aulas no formato híbrido continuam com acompanhamento e monitoramento dos alunos da rede básica de ensino do município. A titular da pasta da educação destaca que os os professores quinzenalmente preenchem a planilha de monitoramento, avisando qual foi o aluno que teve a interação via remota.

Para os alunos que não conseguiram realizar a interação, as escolas possibilitam que uma vez por semana seja realizada a entrega das atividades por série. “Os alunos que não conseguem interagir via remota, nós temos a opção de interação por atividades impressas”, disse a secretária.

Outra preocupação no impacto da pandemia da Covid-19 na educação está relacionada à evasão e abandono escolar. Pergentina Jardim explica que se for percebida a ausência do aluno, por meio do monitoramento dos professores, é realizada uma busca ativa. “Na busca ativa, a gente vai até a casa quando necessário e realiza ligações para que nenhum aluno fique fora da escola”, informa.

Conforme o calendário letivo de 2021, o ano letivo nas escolas municipais de Juazeiro do Norte se encerra no dia 23 de dezembro.

