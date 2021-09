Prédio do TJCE apresenta estrutura com boa estabilidade, diz relatório

Segundo perícia, condições são adequadas para recuperação do prédio. Serviço também deverá contar com a ampliação da estrutura

Após vistoria técnica realizada na sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no bairro Cambeba, em Fortaleza, relatório apresentado nesta segunda-feira, 27, indica que o prédio apresenta boa condição das estruturas. O documento foi realizado para avaliar danos causados pelo incêndio que atingiu a edificação no último dia 6 de setembro. A estrutura não registrou deformações contínuas, exceto nas regiões onde houve comprometimento de pilares localizados em um dos lados da fachada do prédio.

Elaborado pela Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP), o documento foi entregue pelo titular da SOP, Quintino Vieira, à presidente do TJCE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. A apresentação ocorreu durante reunião no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB). “Esperamos, em breve, retornar ao nosso Tribunal de Justiça recuperado, ampliado e modernizado”, afirmou a chefe do Judiciário cearense.

Para elaborar relatório, foram feitas vistorias ao local, envolvendo análise de concreto da estrutura, pela área da Engenharia Civil. Uma das etapas contemplou retirada de material para comparar a resistência de pilares atingidos e não atingidos pelo fogo. “A maioria dos elementos estruturais internos (pilares, vigas e lajes) apresenta boa condição em relação à integridade estrutural, sendo necessária a adoção de algumas medidas para garantir a estabilidade de todo o conjunto”, cita um trecho do documento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a entidade, o risco de danos parciais ou completos à estrutura é considerado médio, o que possibilita a recuperação estrutural do prédio. As recomendações estão escoramento, remoção de concreto e recomposição das armaduras, caso seja necessário. A perícia no prédio será concluída após escoramento da área mais afetada. Equipes da engenharia do Tribunal e da SOP já iniciaram estudos em relação à reforma e à modernização. O serviço deverá contemplar também a ampliação da estrutura.

Sobre o assunto Após incêndio no TJCE, Centro Administrativo retoma as atividades presenciais

Gabinetes de desembargadores do TJCE funcionarão no Fórum Clóvis Beviláqua

Gabinetes dos Desembargadores

O Fórum Clóvis Beviláqua passará a abrigar os gabinetes de desembargadores do TJCE. O mesmo local também receberá a sala do Órgão Especial e das Sessões das Câmaras. A decisão tomada pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira foi anunciada na última quinta-feira, 23.

“A Presidência já está trabalhando ativamente no Fórum Clóvis Beviláqua desde o dia 8 de setembro e, neste momento, consideramos este prédio a melhor opção para o jurisdicionado, que já encontra serviços da Justiça de 1º Grau aqui. Outra vantagem é a redução de custos, uma vez que será feita uma adaptação das salas que existem, sem a necessidade de construção momentânea de um outro espaço”, esclareceu a magistrada.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui.

Tags